El toc de queda a Espanya ja té data final. El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir des de la Moncloa la fi de l'estat d'alarma, cosa que implicaria la fi del toc de queda per coronavirus. Sánchez va revelar quan acabarà l'estat alarma en tot el país i, per tant, és previsible que aquest mateix dia siga el dia en què acabe el toc de queda a la Comunitat Valenciana.

El president vol que siga el Consell Interterritorial el que prenga les decisions relatives a noves restriccions per coronavirus, encara que no va ser clar sobre si aquest Consell, en el qual està representat el Govern i les comunitats autònomes, puga prendre mesures de restricció de la mobilitat. Espera, això sí, que l'evolució de la pandèmia i la vacunació aporten les eines necessàries per a lluitar contra la pandèmia.

Per tant, el president preveu que siga aquest organisme el que puga continuar responent a qualsevol mena de rebrot que hi haja a Espanya, així com al procés de vacunació que s'està duent a terme després d'anunciar la fi de l'estat d'alarma el pròxim 9 de maig.

I és que el final de l'estat d'alarma privaria a les comunitats autònomes de dues mesures principals que s'estan utilitzant per a frenar els contagis, com els tancaments perimetrals, tant municipals com provincials o autonòmics, i el toc de queda. Per tant, el toc de queda acabaria el 9 de maig.

En ser preguntat si la Interterritorial podria prendre mesures que restringisquen la mobilitat en cas que calga, Pedro Sánchez no va ser clar. Va admetre que l'estat d'alarma planteja dos instruments fonamentals com són els tancaments perimetrals, els confinaments totals o la restricció de mobilitat nocturna, la qual cosa s'ha "anomenat erròniament", segons el president, el "toc de queda".

No obstant això, la veritat és que les restriccions que es puguen acordar en el Consell Interterritorial se circumscriurien a la limitació d'horaris i activitats comercials o a la reducció d'aforaments, no a la limitació de drets fonamentals com la lliure mobilitat.