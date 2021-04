Tot i que la delinqüència va baixar l'any passat 2020, a causa en part de la pandèmia per coronavirus, a la Comunitat Valenciana els robatoris en el camp continuen sent un dels cavalls de batalla amb els quals ha de combatre la Guàrdia Civil. Durant 2020 es van produir un total de 1.184 sostraccions en explotacions agrícoles i ramaderes de les tres províncies valencianes, la qual cosa suposa més de tres robatoris al dia.

La Unió de Llauradors ha sol·licitat un major reforç dels mitjans humans i materials, així com una millor coordinació amb comunitats limítrofes com Catalunya, després de conéixer les dades relatives als robatoris en el camp durant l'any 2020, i lamenten que, malgrat el descens experimentat, la taxa que continuen tenint és alta.

La C. Valenciana és, després d'Andalusia —amb 2.685 robatoris—, la segona autonomia amb major nombre de robatoris en el sector agrari. En aquestes estadístiques computen els robatoris amb força, robatoris amb força en interior de vehicle, robatori amb violència o intimidació, furt i furt en interior de vehicle en explotacions agrícoles i ramaderes.

El col·lectiu de llauradors considera que, tot i que la xifra de robatoris s'haja reduït un 14 % respecte a l'any anterior (en 2019 la xifra va arribar als 1.372 delictes), continua sent elevada, i genera un greu perjudici a l'activitat agrícola valenciana.

«I aquests són només els casos que es denuncien», lamenten des de l'organització, que incideixen en el fet que durant tres mesos es va estar en confinament, per la qual cosa esperaven que la taxa de delinqüència haguera baixat més. «També és veritat que, a vegades, els mateixos agricultors i ramaders no denuncien per la dificultat que els suposa fer-ho, amb sistemes administratius poc àgils, així com pel desànim davant la sensació d'impunitat amb què opera aquest tipus de delinqüència», afigen aquestes mateixes fonts.

D'altra banda, les sostraccions esclarides a penes arriben al 20 % del total de robatoris registrats, la qual cosa suposa una limitada taxa de resolució. La Unió sol·licita al Govern un reforç dels recursos personals i materials, del Grup ROCA especialitzat en la lluita contra aquesta delinqüència.