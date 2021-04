El PSPV-PSOE de la província de València fa front comú amb els socialistes de les Corts, la Diputació de València i l’Ajuntament d’Aldaia per a impulsar la candidatura del municipi de l’Horta Sud com a ciutat creativa de la UNESCO. La secretària provincial, Mercedes Caballero, ha avançat que les diputades Empar Folgado i Trini Castelló “lideren aquest projecte i defensaran a les Corts i a la Diputació diferents iniciatives que se sumen a la moció que ja s’ha presentat a l’Ajuntament per a aconseguir que Aldaia puga formar part d’aquesta xarxa internacional que situa la creativitat i les indústries culturals en el centre del pla de desenvolupament local”.

Caballero ha destacat que “la sintonia entre la direcció provincial i l’Ajuntament d’Aldaia que encapçala Guillermo Luján ens ha portat a plantejar una estratègia comuna per a donar més visibilitat a una reivindicació justa amb un municipi l’artesania del qual fusiona l’art i la funcionalitat i és un reflex fidel de la qualitat i el bon fer dels artesans palmiters valencians”.

Per a això, la diputada autonòmica Trini Castelló ha registrat dues proposicions no de llei al parlament autonòmic per a promoure la candidatura d’Aldaia com a ciutat creativa de l’artesania del palmito i impulsar la declaració de la seua artesania com a bé de rellevància local de caràcter immaterial.

L’obtenció d’aquest reconeixement de la UNESCO permetrà, a més, tal com ha avançat Castelló, potenciar aquesta tècnica artesanal ancestral de més de 200 anys i harmonitzar-la amb les indústries culturals, el disseny i les noves tecnologies actuals. Segons ha assenyalat, aquest reconeixement internacional permetrà també “el desenvolupament d’una sèrie de programes transversals que fusionen la tècnica del palmito amb la resta d’arts visuals, dins dels paràmetres de la sostenibilitat urbana recollits en l’Agenda 2030”.

Per la seua banda, la diputada provincial i regidora d’Aldaia, Empar Folgado, ha assenyalat que amb aquesta candidatura, “l’Ajuntament pretén reforçar la creació, producció, distribució i difusió d’activitats i de serveis culturals”.

En el cas concret d’Aldaia, ha assenyalat, la proposta està íntimament lligada a l’artesania del palmito, per tractar-se d’una tradició ancestral arrelada al municipi. “L’artesania del palmito es configura com un senyal d’identitat local que mereix ser declarada com a bé immaterial de rellevància local per la riquesa i diversitat que ofereix la seua tècnica”. Finalment, ha destacat que la singularitat d’aquesta tècnica queda materialitzada al MUPA, l’únic museu d’Espanya especialitzat en aquesta matèria. “El sector del palmito gaudeix de peculiaritat i d’un caràcter únic que ha de ser reconegut”.