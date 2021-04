El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha recordat, aquest dijous, que encara “desconeixem l’impacte d’aquestes festes (Setmana Santa) en el nostre entorn” i ha mostrat la seua preocupació pels repunts de contagis i l’arribada de la quarta onada de coronavirus en altres punts del país, així com d’Europa. En aquest sentit, des del Consell, s’ha optat per mantindre i prorrogar 15 dies més les restriccions actuals, per a poder analitzar l’impacte que els dies festius puguen tindre en les dades (un previsible augment de contagis en els pròxims dies).

No obstant això, Puig ha anunciat tres mesures que es flexibilitzen, tant en l’àmbit privat com públic, així com en les residències de majors. El cap del Govern autonòmic ha assegurat que “si les dades actuals es consoliden, podrà haver-hi flexibilització de les mesures”, una vegada passen les dues pròximes setmanes. En la mateixa línia, Puig ha avançat que podria alçar-se el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana abans de la fi de l’estat d’alarma, sempre que les dades no mostren repunts.

Aquestes són les novetats en les restriccions per coronavirus a València, Alacant i Castelló

En l’àmbit privat, en cases, reunions de dos grups de convivència .

. Àmbit públic, reunions socials de fins a sis persones (al carrer, terrasses i esport en grup).

(al carrer, terrasses i esport en grup). Es flexibilitzen les visites a residències d’ancians.

Fins quan estaran vigents les restriccions

Les noves restriccions i l’ampliació de les mesures que ja hi havia començaran dilluns que ve i es prorrogaran durant 15 dies.

Podeu tornar a veure ací la compareixença íntegra del president sobre l’actualització de mesures