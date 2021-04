El transport mèdic a la Canal s’ha convertit en un problema. Es tracta d’una comarca valenciana d’interior mal comunicada que no disposa de línies ferroviàries i que presenta una gran escassetat de freqüències en el servei regular d’autobusos. A més, la seua població està envellida i presenta uns índexs alts de dependència, atés que, sense cotxe propi, té serioses dificultats a l’hora de traslladar-se a l’hospital de la capital de la Costera, centre hospitalari de referència en l’Àrea de Salut Xàtiva-Ontinyent, a la qual pertany la comarca.

La Mancomunitat de Municipis de la Canal de Navarrés va debatre, en l’última reunió, la problemàtica que generen els trasllats a l’hospital. Carolina Mas, alcaldessa de Bolbaite i presidenta de la Mancomunitat, va abordar el problema i va proposar traçar un pla d’actuació a la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

Mas va reclamar que, en la pròxima licitació del servei d’ambulàncies, es tinga en compte el trasllat de pacients, ja que no hi ha suficient servei de transport públic. “Propose que s’elabore un contracte per part de la Conselleria per a implantar un servei de taxis o transport públic (minibús) destinat als malalts que hagen d’acudir a l’hospital”, va concretar ahir a Levante-EMV.

La població de la Canal de Navarrés, integrada en l’Àrea de Salut Xàtiva-Ontinyent, ha de traslladar-se fins a la capital xativina per a acudir a l’hospital Lluís Alcanyís o al Centre d’Especialitats l’Espanyoleto, els dos més pròxims, en aquest cas, si desitgen fer ús del servei mèdic pertinent. Carolina Mas, preocupada pels seus veïns de Bolbaite i de la resta de la comarca que no tenen cotxe propi i que es troben amb dificultats a l’hora d’acudir a les seues cites mèdiques, deplora que “només hi haja un servei d’autobús per a anar i un altre per a tornar en tot el dia. Per això, en moltes ocasions, no s’arriba a les cites programades o és inviable passar tot el dia a l’hospital”, apunta.

A la recerca del canvi

Davant d’aquesta problemàtica, l’alcaldessa de la localitat de la Canal no pretén ampliar el servei de la línia de transport públic, perquè tampoc hi ha tants usuaris per a això, sinó “canviar aquest mecanisme, una mica arcaic per a les necessitats actuals”, segons Mas. “A València, hi ha molt de transport públic quan algú vol traslladar-se fins als hospitals o centres de salut, però ací no. No se’ns pot ficar a tots en el mateix sac i considerar-nos per igual”, lamenta la presidenta de la Mancomunitat.

Els municipis valencians d’interior estan patint, els últims anys, un augment de la despoblació, i la comarca de la Canal de Navarrés és una de les grans damnificades per la pèrdua d’habitants. Els seus municipis, en risc de reduir la seua població per l’escassetat de serveis, estan habitats, la majoria, per població envellida, cosa que fa que el servei de transport mèdic de malalts siga molt més necessari, ja que necessiten acudir a l’hospital o als diferents centres sanitaris més sovint.

En la passada reunió del Fòrum de Municipis d’Interior es va parlar de l’organització de la vacunació massiva, en la qual la Mancomunitat de la Canal va mostrar la seua predisposició a col·laborar en tot el que siga necessari perquè la vacunació de la seua ciutadania siga efectiva i diligent.