Guanyar o guanyar. Ara sí que no en queda una altra... Al marge d’esperar altres resultats que permeten certificar la classificació per al top-8. L’última jornada de la fase regular de l’Eurolliga es presenta així d’emocionant per a un València Basket el projecte del qual depén del que succeïsca en les pròximes hores. Entrar en el play-off és la clau que garanteix el bitllet per a participar en la pròxima edició de la màxima competició continental. Un objectiu prioritari per a una entitat que vol continuar creixent de manera sostinguda. Així, enmig de la lluita per les dues últimes places per a disputar el play-off, han de passar dues coses perquè els de Jaume Ponsarnau s’asseguren continuar competint contra els millors d’Europa el pròxim curs.

La primera és derrotar, aquesta nit, el TD Systems Baskonia, que baralla també pel top-8; i la segona és que els altres dos rivals directes, el Reial Madrid i el Zenit de Sant Petersburg, perden un dels tres partits que encara han de disputar. Tots dos equips ocupen ara mateix la setena i la huitena posició de la classificació. Els taronja podrien assegurar ja hui mateix la classificació, perquè el Reial Madrid visita, a les 19.45 hores, la pista d’un Fenerbahçe que lluita per assegurar-se el factor camp en l’eliminatòria de quarts. Per tant, tot l’entorn taronja tindrà també, aquesta vesprada, un ull a Istanbul. I és que si cal esperar al que faça el Zenit, que té un partit ajornat, caldria anar-se’n a demà, quan els russos reben el Maccabi Tel Aviv (19.00 hores). O fins i tot més, al dilluns 12, quan tancaran la seua fase regular també a casa, contra el Panathinaikos.

El primer, però, és superar un TD Systems Baskonia que arriba a la Fonteta amb el mateix balanç que els valencians, una posició per damunt en la classificació i amb una situació molt semblant en termes de classificació per al play-off. L’equip de Dusko Ivanovic té a favor l’excel·lent moment de forma en què es troba, cosa que li ha permés ficar-se en la baralla pel top-8 amb nou victòries en deu partits —entre les jornades 23 i la 32—, encara que la derrota de la jornada passada en la pròrroga contra l’Anadolu Efes fa que tampoc depenguen de si mateixos. Amb l’explosió de l’italià Achille Polonara —30 de valoració de mitjana en els últims tres partits d’Eurolliga— com a nou líder estadístic dels vitorians, un altre dels seus referents com és el base Pierria Henry —segon millor assistent de l’Eurolliga— és dubte després de patir un esquinç al turmell dret en el partit del cap de setmana passat contra Morabanc Andorra.

Per la seua banda, Jaume Ponsarnau podrà disposar de tots els seus homes una vegada confirmada la recuperació de Martin Hermannsson. Per tant, haurà de fer dos descarts tècnics abans del partit. “Martin ha entrenat molt bé. Malgrat el temps que ha estat fora, l’hem vist fresc i podrem comptar amb ell. Decidirem en funció de l’entrenament de hui —per ahir—, però està clarament disponible per al partit, llevat que passe alguna cosa”, va informar el tècnic.