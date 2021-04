La Policia Local d’Alboraia ix quasi a botelló per dia. Els agents van haver de dissoldre, anit, un grup de persones que es trobaven reunides a la plaça Senyoria, a Port Saplatja, consumint begudes alcohòliques. L’actuació del cos policial es va saldar amb set persones sancionades.

Aquesta mateixa setmana, dimecres, la Policia Local d’Alboraia també va haver de dissoldre una altra concentració de gent bevent a la Patacona. Segons expliquen fonts del cos municipal, els agents locals van haver d’actuar per a dissoldre un botelló que congregava una vintena de persones a la zona del palmerar sud del passeig marítim de la Patacona, enfront de coneguts negocis com La Más Bonita. Els integrants del botelló anaven proveïts de diverses bosses, les típiques que s’usen per a anar a comprar al supermercat, amb les viandes per a passar el dia.