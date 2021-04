L’Ajuntament de Sagunt ha aprovat el seu pla d’igualtat laboral, un deute legal que s’arrossegava des de 2007, però també moral, per a incorporar la perspectiva de gènere en l’àmbit organitzatiu i de funcionament intern. L’acord ha eixit avant amb 24 dels 25 vots favorables, una unanimitat que només ha trencat Vox.

Segons reconeixia l’alcalde, Darío Moreno, aquesta eina “és un deute que teníem pendent amb el moviment feminista. Recordem que Sagunt ha sigut una ciutat referent i líder en molts aspectes d’igualtat entre homes i dones i, per això, és més greu encara que l’Ajuntament no haguera dut a terme una anàlisi de quina és la situació d’aquest estatus d’igualtat entre sexes propi de l’organització i sobretot que no tinguera un full de ruta que seguir per a continuar incentivant la igualtat entre homes i dones des de l’àmbit intern. A partir d’ací construirem entre tots i totes una organització més justa en la qual tothom es puga desenvolupar en plena igualtat”.

Fonts municipals afigen que el diagnòstic que s’ha fet per a la redacció d’aquest pla “no ha trobat situacions de desigualtat o discriminacions manifestes i generalitzades, ja que la mateixa legislació ho impediria, però és cert que el treball d’anàlisi sí que ha permés identificar els àmbits en els quals es poden corregir biaixos, potenciar principis igualitaris que d’alguna manera ja existeixen o facilitar eines per a millorar l’organització interna de l’Ajuntament amb la incorporació de la perspectiva de gènere”.