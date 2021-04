LaLiga ha traslladat al Cadis i al València CF i les autoritats corresponents el resultat de les investigacions realitzades per a dirimir el succés entre Diakhaby i Cala. En l’informe, argumenta que no ha detectat indicis per a considerar que el jugador del Cadis duguera a terme un acte verbal racista.

“Després de l’anàlisi dels elements, es conclou que no s’ha trobat en cap dels suports disponibles en LaLiga cap prova que el jugador Juan Torres Ruiz (Juan Cala) insultara Mouctar Diakhaby en els termes denunciats. Concretament, han sigut examinats els arxius audiovisuals i digitals disponibles, s’han analitzat els àudios del partit, les imatges emeses i el que s’ha difós en les diferents xarxes socials”, insta en un comunicat.

“Per a poder complementar l’informe, s’ha contractat una empresa especialitzada, que ha practicat una anàlisi de lectura de llavis de les converses i un estudi del comportament dels jugadors Juan Torres Ruiz i Mouctar Diakhaby. LaLiga ha compartit aquests informes amb els clubs implicats i les autoritats corresponents, perquè formen part dels expedients que hi ha en aquest moment en marxa”, afig.

LaLiga va reiterar la seua condemna contra el racisme en totes les formes i manté el seu compromís de lluita permanent, en col·laboració amb els clubs, contra qualsevol mena de manifestació en aquest sentit.