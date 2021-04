Les anàlisis que es realitzen a les aigües residuals de València confirmen que la ciutat “segueix en una fase d’estabilització de valors baixos, encara que cal prendre aquestes dades amb molta cautela, perquè sabem que encara hi ha veïns i veïnes de la ciutat que estan fora per les vacances escolars”, ha indicat la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, que ha apuntat que “caldrà veure com evoluciona a partir de dimarts, quan l’activitat a la ciutat torne a la normalitat”.

Respecte a les zones en les quals s’ha detectat una incidència de coronavirus més alta que en la resta de la ciutat, ha precisat que són Castellar, Trànsits, Malilla, Poblats Marítims, Ciutat Vella, Natzaret i el Saler.

Elisa Valía ha explicat que les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat “van en la mateixa direcció”. Segons ha precisat la regidora, aquestes dades “reflecteixen que estem sent capaços de mantindre una incidència acumulada baixa a la ciutat de València”.

Davant d’aquesta fase d’estabilització, la regidora ha manifestat el seu “agraïment a la ciutadania per l’enorme esforç que està fent”. “Gràcies a la responsabilitat que estan demostrant els veïns i les veïnes, ens trobem en una situació de risc baix, mentre avança la vacunació de la població a la nostra ciutat”, ha destacat.

Valía ha valorat que “l’increment del nombre de dosis de les diferents vacunes que estan arribant a la Comunitat, juntament amb el comportament exemplar de la ciutadania, ens permeten mirar amb esperança cap al futur pròxim”.