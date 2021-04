El secretari autonòmic de Planificació, Francesc Xavier Uceda, acompanyat de Paco Salom, alcalde de Carcaixent, i Teresa Oliver, regidora de Benestar Social, van valorar ahir la possibilitat de situar infraestructures sociosanitàries de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives. Van visitar, junt amb diversos solars, l'Hort del Mirador, propietat de la Generalitat, i l'Hort de l'Àguila, de propietat privada i a la disposició de Fundació per la Justícia, organització sense ànim de lucre que treballa per la defensa dels drets humans.

Igualtat vol dotar Carcaixent de noves infraestructures per a completar el mapa de recursos sociosanitaris en la zona. L'alcalde els ha traslladat la predisposició de treballar de manera conjunta. La visita ha permés també conéixer el projecte de Fundació per la Justícia de crear a l'Hort de l'Àguila un Centre d'Acollida, Atenció Integral i Inserció Sociolaboral per a dones víctimes de tràfic de persones. Tant per a la Conselleria com per al consistori es tracta d'una iniciativa molt interessant, motiu pel qual ambdues institucions han traslladat als representants de la fundació, també presents durant la visita, la voluntat de col·laborar perquè es puga dur a terme.

Patrimoni de valor

L'alcalde de Carcaixent ha valorat «molt positivament» l'interés de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per l'Hort del Mirador com a possible seu de serveis de caràcter social, ja que es tracta d'un edifici d'important valor patrimonial que es troba actualment en procés de degradació.