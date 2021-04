Juan Fornés Fornés S.A., distribuïdora valenciana que opera sota l'ensenya Masymas Supermercados, ha incrementat un 10,1 % les seues vendes en 2020 després de facturar 332,5 milions d'euros (vendes amb IVA), davant dels 302 milions de l'exercici anterior.

Per al director general de la cadena, José Juan Fornés, «l'any passat va ser tremendament difícil», amb una situació extrema que va posar a prova la fortalesa de la firma i la de tot el sector. «Els primers moments de la pandèmia van ser especialment complicats, amb molta pressió per a poder garantir el proveïment. Ha sigut molt dur quant al treball i al desafiament de mantindre la mateixa qualitat en el servei, però la plantilla al complet ha respost amb enorme responsabilitat, cosa de la qual ens enorgullim enormement», subratlla Fornés.

Durant l'any passat, la cadena va invertir 10 milions d'euros que va destinar bàsicament a obrir dues noves botigues a Dénia i Santa Ana (Cartagena) i a reformar-ne set més. Ara té 122 supermercats a la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia.

Al marge d'aquestes inversions en línia amb el seu pla estratègic, va haver de fer front a diferents despeses extraordinàries a causa de la pandèmia per damunt dels 3,5 milions d'euros per a implantar les mesures de seguretat en els supermercats, tant per a clients com per a empleats, així com per a bonificar els seus més de 2.500 empleats amb dues gratificacions a l'abril i a final d'any «pel sobreesforç i l'exemplaritat amb la qual han treballat durant aquests mesos tan difícils», segons Fornés.

Per a aquest exercici, l'empresa prepara una inversió de 12 milions d'euros per a l'obertura de dues noves botigues a la Comunitat Valenciana.