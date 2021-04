Abans del que es preveu. La nova vacuna de Janssen contra el coronavirus anava a començar a arribar a Espanya a final de mes, però la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ja ha anunciat que les primeres dosis arribaran abans... dimarts. L'arribada de la primera vacuna monodosi al mercat suposa tota una revolució per a la campanya de vacunació. En ple reajustament dels grups de vacunació després dels canvis de criteri amb la vacuna d'AstraZeneca, la pregunta que cal respondre ara és quins seran els primers a rebre aquest nou sèrum que permet la immunització contra el coronavirus amb una única dosi.

La vacuna de Janssen aconsegueix una immunització superior al 70 % sense necessitat de rebre una segona dosi i, a diferència del sèrum d'AstraZeneca, no està contraindicada per a cap grup d'edat i pot administrar-se des dels 18 anys d'ara en avant. El nou fàrmac se sumarà des de dimarts a l'arsenal de vacunes amb les quals ja s'està vacunant a Espanya i també a la Comunitat Valenciana. Fins ara s'estan emprant les vacunes basades en ARN missatger en majors de 70 anys i la d'AstraZeneca entre els 60 i els 69 anys. I la de Janssen?

Els primers a rebre la vacuna contra el coronavirus de Janssen

La ministra de Sanitat ha donat pocs detalls sobre aquest tema, però les seues declaracions sobre la intenció d'incorporar aquesta vacuna a les pautes vigents per a continuar vacunant els grups d'edat que no estan rebent AstraZeneca sembla indicar que es començarà a administrar als majors de 70 amb la intenció d'accelerar la immunització d'aquest grup d'edat. És a dir, els majors de 80 anys seguiran avant amb la seua segona dosi de Moderna o Pfizer si encara no l'han rebuda. En el grup d'edat comprés entre 70 i 79 anys, es durà a terme una vacunació en paral·lel amb les tres vacunes, les dues d'ARN, de les quals ja s'han administrat una primera dosi, i la nova de Janssen. Està previst que Espanya rebrà aquest mes 300.000 dosis d'aquesta vacuna.

L'objectiu del ministeri i de la Conselleria de Sanitat és protegir al màxim els majors de 70 anys davant les complicacions del coronavirus i la previsible arribada d'una quarta onada de la pandèmia. Per la seua banda, la concentració de totes les remeses de vials d'AstraZeneca entre els qui tenen ara 60 i 69 anys permetrà també accelerar en gran manera la vacunació en aquest grup d'edat.

Una vegada completada la vacunació dels majors de 70 amb Janssen o la resta de vacunes, i tenint en compte que la Comunitat Valenciana preveu l'arribada de 2 milions de vials de la nova vacuna monodosi abans de setembre, la campanya de vacunació continuarà de manera descendent.