València està de moda. Els aficionats al videojoc "Left for Dead 2" poden personalitzar la seua experiència amb nous escenaris virtuals basats en València. Es tracta de diverses escenes que recreen amb tot luxe de detall llocs de la capital del Túria, com ara Nuevo Centro o les Torres de Quart, i fins i tot diverses estacions del metro.

La dinàmica del joc és l'habitual en les produccions d'aquest tipus. Un virus arrasa una ciutat i els supervivents han d'enfrontar-se a una plaga de morts vivents. Com? A tirs. "Left for Dead 2" no és un nouvingut al mercat. Fa anys que està en la indústria, però ara és quan, a través de diverses personalitzacions conegudes com a Steam Workshops, permet omplir València de zombis, sang i molta acció en primera persona.

Aquesta actualització no ha passat desapercebuda en les xarxes socials per als aficionats del gènere, que des d'ara poden fer més valencià aquest videojoc amb partides que permeten recórrer l'interior de les parades de metro d'Àngel Guimerà, o de centres comercials plens de morts vivents.

Brutal la campaña de Valencia para el Left for Dead 2 que hay en Steam Workshop. Recrea las torres de Quart y la zona de Nuevo Centro con un montón de guiños. pic.twitter.com/NVCMUuGF0y — Jose (@josejacas) 11 de abril de 2021

La veritat és que no és la primera vegada que l'arquitectura de la capital inspira els creadors de videojocs. En 2011, va ser la Ciutat de les Arts i les Ciències la que va inspirar gran part de l'arquitectura visual d'un videojoc hiperrealista que, literalment, va arrasar entre els aficionats al conegut com a gènere "shooter".

El mateix entorn va inspirar també els productors del remake de la sèrie de televisió V "Visitantes". Llavors van utilitzar la imatge dels edificis dissenyats per l'arquitecte Santiago Calatrava en el futurista muntatge que mostra l'interior de la nau d'abastament dels alienígenes. Amagats entre els edificis figuraven l'Hemisfèric, el Museu Príncipe Felipe des de diversos angles i fins i tot l'Umbracle.