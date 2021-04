Sí, aquesta desconeguda cala de Xàbia es pareix un poc a aquelles platges paradisíaques de Tailàndia que estan amagades darrere de penyals. Només s’hi pot arribar per mar. Els esmolats penya-segats van custodiar fins no fa molt el secret d’En Caló. Ni tan sols aquells valents pescadors que van obrir sendes inversemblants (les pesqueres de cingle) en aquesta abrupta costa van trobar el camí per a baixar a la cala. Els navegants passaven de llarg. Un cingle oculta aquesta platja que es troba en el tram litoral entre la Granadella i Ambolo.

Però el misteri d’En Caló ha començat a esfumar-se. Els turistes anhelen descobrir llocs secrets. I es corre la veu. A més, el furor del caiac ha contribuït a donar a conéixer tot aquest litoral agrest. Els caps de setmana, si hi ha bona mar, poden veure’s encallades en la cala una desena llarga de piragües. Els turistes hi arriben a rem. També nadant. Les embarcacions d’esbarjo fondegen (l’Ajuntament, previsor, ha col·locat boies ecològiques d’amarrament) en aquesta costa. La cala no es veu. Està darrere del penyal. Però els qui van a bord ja saben que han d’envoltar nadant la penya per a arribar a aquest trosset de Tailàndia a Xàbia.

Un altre secret revelat d’En Caló és el dels passadissos naturals que travessen el cingle. Es recorren nadant. És excitant colar-se per una estreta obertura que s’obri en la base de la penya i eixir a l’altre costat, al de la cala secreta.

En Caló corre el mateix perill que moltes de les platges de Tailàndia, que es massifique. Que no s’hi puga arribar per terra no és ja un problema. Els caiacs són l’alternativa més sostenible (també la de nadar, és clar) per a descobrir aquesta enigmàtica cala. Però ja comencen a acostar-s’hi també motos aquàtiques. I, a l’estiu, les embarcacions d’esbarjo envaeixen aquesta costa.