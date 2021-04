Mouctar Diakhaby ha tornat a mantindre amb fermesa la denúncia de l’insult racista que va rebre el 4 d’abril al Ramón de Carranza per part de Juan Cala. El central francés ha sigut entrevistat per l’emissora francesa RMC, en la qual va assegurar que anirà “fins a la fi en aquest assumpte”. “No estic boig”, diu el futbolista, molt segur del que va escoltar en el minut 28 del partit en una acció del partit. “Em va dir negre de merda”.

“No he dit que siga un racista, no el conec com a persona, però amb mi sí que va tindre paraules racistes i, per això, vull que siga sancionat”, diu l’exjugador de l’Olympique de Lió, que també ha indicat que hi ha proves “confidencials” aportades al jutge d’instrucció que porta el cas Cala en el Comité de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol. “La meua idea és anar fins a la fi en aquesta història, no estic boig”, insisteix.

Un altre dels moments interessants de l’entrevista va arribar quan Diakhaby va comentar que no comprén la situació. “No entenc que no estiga tot aclarit sabent les proves que tenen”.

Mouctar Diakhaby va precisar que a Cadis va ser “la primera vegada” que va escoltar un insult racista en un camp de futbol per part d’un jugador rival. A més, el defensa es va lamentar que, en la Lliga espanyola, hi haja la possibilitat de perdre punts per retirar-se del camp quan un jugador és greument insultat. “Per desgràcia podien perdre’s punts i no vaig voler ser egoista contra el meu equip. Vaig dir que tornaren... Crec que, en altres campionats, aquestes coses no són així”, va argumentar.

El defensa de 24 anys va insistir que, malgrat l’informe de la Lliga, “això no ha acabat”. “Hi ha un jutge d’instrucció, que és el que resoldrà aquest assumpte”.

“M’ho diu quan s’alça”

En una altra entrevista amb el diari As, Diakhaby relata amb exactitud la jugada en la qual va rebre el presumpte insult de Cala. “M’ho diu quan estem a l’àrea. Quan protegisc la pilota per al meu porter. Quan Jaume té la pilota, ell m’insulta. M’insulta i es gira. Jo, això de ‘deixa’m en pau’, no ho escolte, perquè ell després se’n va anar d’esquena. Jo vaig cridar ‘àrbitre, àrbitre’. La meua reacció va ser rara. Era la primera vegada que em passava això i em vaig oblidar de tot el que passava a la gespa. Només tenia les seues paraules al cap”, explica.

“Ell m’ho diu quan s’alça. Crec que es fa mal, això no ho sé, però s’alça i aleshores m’ho diu. Es veu en la imatge que es gira un poc cap a mi i l’última paraula que ix és ‘merda’. Però quan ho diu està més prop de terra que dempeus”, afig.

El defensa explica el que va succeir després, quan va anar a demanar-li explicacions a Cala. “Ell volia excusar-se, però jo no volia saber res de ningú ni escoltar el que em volia dir. Jo estava molt enfadat”, relata.