No només de segones dosis viu el trencaclosques de la vacuna d’AstraZeneca/Oxford. Tant la primera suspensió general, el passat 15 de març, com el canvi de criteri aprovat la setmana passada que impedeix inocular-la a menors de 60 anys (totes dues decisions preses contra el criteri de l’Agència Europea de Medicaments) van ser tan sobtades que han deixat diversos col·lectius professionals, considerats dins del grup d’essencials, sense vacunar.

No és que no estigueren inclosos en l’estratègia d’immunització del Ministeri de Sanitat (com ocorre amb els empleats de les cadenes d’alimentació, que no hi apareixen) sinó que, per l’evolució mateixa del procés, va haver-hi una part del col·lectiu que sí que va ser vacunat i una altra que es va quedar amb la data donada, però sense dosi. És el cas de diversos treballadors de Serveis Socials de diversos municipis, on alguns sí que s’han vacunat i d’altres, no.

Vicent Àngel Barberà tenia cita per al dia 22 de març, quan la inoculació del fàrmac d’Oxford avançava amb l’única polèmica dels retards en l’enviament de les dosis. Una setmana abans s’havia produït la suspensió de la injecció, representada amb el crit de “no es posa ni una vacuna més” a l’hospital de campanya de La Fe. Quan va reprendre’s la vacunació, nou dies després, ja havia saltat el torn de Barberà i el de molts altres.

“Hem treballat com a essencials i no hem deixat de treballar sota aquesta etiqueta, però de sobte, quan ha arribat la vacunació, hem deixat de ser-ho”, protesta l’educador social de l’Ajuntament de Xirivella, que indica que sí que els van demanar per segona vegada actualitzar les llistes amb les persones que faltaven per vacunar i incloure en aquestes la plantilla de 55 a 65 anys, que quedava fora en la primera ronda.

La situació no és exclusiva d’aquest treballador social de Xirivella. “A Torrent, han vacunat a algunes companyes, però a la gran majoria encara no”, “a Alaquàs, a uns sí i a uns altres no”, o “a Alfafar no a tots, només a alguns” són missatges que apareixen en un grup de WhatsApp enviats per personal de Serveis Socials de diferents ajuntaments de l’Horta. “Al Centre Dona 24 hores han vacunat a totes les psicòlogues per petició del Col·legi de Psicologia, però les treballadores socials, advocades i altre personal no estan vacunades”, afig un altre missatge.

Què fer amb la segona dosi

El problema no es queda en treballadors de Serveis Socials locals, també arriba a més personal sociosanitari inclòs en l’estratègia. Un exemple d’això són els veterinaris, segons confirmen fonts del Consell Valencià de Col·legis Veterinaris. Des d’aquesta institució expliquen que no tenen coneixement de quants n’hi ha vacunats i quants no, però sí que tenen constància que n’hi ha que estaven apuntats i es van quedar sense rebre el fàrmac contra la covid pels canvis de criteri.

De moment, aquestes persones seguiran sense rebre la vacuna fins que no els toque per edat. Així, només el personal entre 60 i 69 anys que no s’haguera immunitzat anteriorment podria rebre el fàrmac d’AstraZeneca. La resta d’aquests empleats considerats essencials dependran que els arribe el torn segons es vagen protegint les franges d’edats superiors, perquè són les que tenen més risc de patir una covid greu. A efectes pràctics, seran com la resta de professionals.

D’altra banda, encara es continua estudiant què fer amb la segona dosi d’aquelles persones vacunades amb AstraZeneca menors de 60 anys. Ahir, des de l’Organització Mèdica Col·legial d’Espanya, van aconsellar rebre la segona dosi de la vacuna d’Oxford “quan corresponga” (12 setmanes després de la primera punxada) i independentment de l’edat que es tinga.