Els veïns i comerciants que s’han mobilitzat al barri de la Roqueta contra el Chinatown del carrer Pelai i adjacents han reunit ja mig miler de signatures de residents, treballadors, propietaris de negocis i clients de la zona que rebutgen el projecte aprovat en els Pressupostos Participatius de 2020-21. “Els veïns de Pelai, contra la creació d’un Chinatown. Des del respecte màxim per la comunitat xinesa i sense ànim de provocar cap mena de controvèrsia cultural, els veïns del barri de la Roqueta rebutgem frontalment la col·locació d’uns arcs xinesos als nostres carrers, aprovada per l’Ajuntament de València”. Així comença el text que encapçala les fulles en les quals almenys 500 persones ja han estampat les seues rúbriques.

Anna Sánchez, propietària de la perruqueria El Saloncito de Anna i portaveu del col·lectiu contrari a situar els arcs xinesos al barri, va explicar ahir que la intenció dels veïns mobilitzats és reunir almenys entre 600 i 700 signatures, el doble del que va aconseguir la proposta d’inversió en el Decidim 2020-21 (342 vots per internet).

Com va publicar Levante-EMV, veïns, comerciants, propietaris i empleats de negocis, bars i restaurants han iniciat una recollida de signatures perquè no s’instal·len els arcs xinesos en aquesta barriada valenciana i perquè no es cree el Chinatown als carrers de Pelai, Matemàtic Marzal, Convent Jerusalem, l’Estrela i altres vies adjacents.

“Contra la cultura del barri”

Les fulles s’han repartit en diferents enclavaments de la Roqueta com els llocs del mercat municipal de Jerusalem, el bar restaurant Marzal, papereria Sanz, la perruqueria El Saloncito de Anna, Almacén de Óptica Pelayo, la llibreria París-Valencia i l’estanc del Carrer Sant Vicent. Aquesta portaveu veïnal va reiterar que, una vegada reunides les signatures, les presentaran a l’Ajuntament de València perquè es reconsidere aquest projecte que entenen que atempta “contra la personalitat i la cultura pròpia del nostre barri”.

La comunitat de veïns de la Roqueta, mobilitzada contra la col·locació dels arcs xinesos aprovats per l’Ajuntament de València, “rebutja radicalment qualsevol acte xenòfob o ofensiu contra la comunitat xinesa, siga quina siga la procedència d’aquest”, indica un comunicat remés per aquest col·lectiu a aquest periòdic. Des de l’inici de les mobilitzacions, “tant en les nostres manifestacions públiques com en l’escrit de recollida de signatures, hem subratllat sempre que la protesta contra els arcs no amaga cap mena de motivació racista”.

Durant anys, afigen, “hem conviscut pacíficament tots els veïns i continuarem fent-ho, siga quina siga la nostra procedència, cultura o religió”. “La nostra oposició als arcs es basa precisament en el reconeixement del caràcter multicultural del barri”, emfatitzen. “La creació d’un Chinatown artificial a València atenta precisament contra aquesta multiculturalitat, a més de ser un atac sense precedents contra la identitat i el patrimoni valencians dels nostres carrers”, subratllen.

Finalment, el manifest que encapçala les fulles per a signar posa l’accent en el fet que aquest projecte “no s’ha consultat, ni ha comptat amb l’aprovació dels veïns afectats” i subratllen que els vertaders ponts culturals “es construeixen des del respecte mutu, no des de la imposició d’una cultura aliena”.