La Guàrdia Civil investiga la desaparició d’una altra dona prostituïda en la via de servei de la V-31, la pista de Silla, aquesta vegada a Catarroja, poc més de tres mesos després de l’assassinat de Florina Gogos, la xica romanesa prostituïda el cos sense vida de la qual va ser trobat tres setmanes més tard surant en una séquia de Silla.

La nova alerta va saltar diumenge passat, quan una companya de l’última jove desapareguda va acudir a la caserna de la Guàrdia Civil d’Alfafar-Catarroja i va denunciar que no sabia res de la seua amiga des d’almenys el dia anterior i que no atenia les seues telefonades.

Agents d’aquest cos van fer les primeres indagacions i, de moment, no hi ha notícies del seu parador. Una de les hipòtesis que se sospesa és que se n’haja pogut anar de manera voluntària a la recerca d’uns familiars seus, ja que, pel que sembla, la xica, de nacionalitat argentina, està embarassada, encara que es tracta d’informació encara no contrastada.

En tot cas, en tractar-se d’una dona prostituïda en situació de parador desconegut, les alertes s’han activat, sobretot perquè es produeix tres mesos després de la desaparició en circumstàncies molt similars de Florina Gogos, la jove romanesa de 19 anys que va ser vista per última vegada la vesprada del 8 de gener quan pujava al cotxe d’un desconegut a Albal, en una de les vies d’accés a la pista de Silla, i que va ser trobada morta el 31 del mateix mes a la Séquia de la Font de la Marjà, ja en terme de Silla, però a només 850 metres d’on va ser recollida.

En el cas de Florina, que era natural de Romania, va ser també la dona amb qui compartia pis qui va acudir a aquesta mateixa caserna d’Alfafar-Catarroja per a denunciar la desaparició.

Cas sota investigació

De moment, el Grup d’Homicidis de la Guàrdia Civil, responsable de la investigació de l’assassinat de Florina encara no ha identificat l’autor d’aquesta mort violenta. Tal com va informar Levante-EMV, la jove va ser escanyada i llançada posteriorment a la séquia, encara que el seu cos no va ser trobat fins tres setmanes més tard, quan l’obertura dels canals de reg va provocar que el cos es moguera fins a un lloc visible.

Va ser un caçador, tal com va avançar en exclusiva aquest diari, qui va descobrir el cos i va alertar la Guàrdia Civil. Els investigadors van rastrejar les càmeres més pròximes a la corba i van obtindre imatges del cotxe al qual es va pujar la jove, però la intensa pluja que queia la vesprada d’aquell divendres impedia veure la matrícula, la qual cosa està alentint la identificació de l’assassí.

El passat 6 d’abril, la Guàrdia Civil trobava també en una séquia, aquesta vegada de Massarrojos, el cos d’una altra dona assassinada de la mateixa manera: escanyada. Es tracta d’Olga Pardo, de 43 anys. En principi, aquests dos fets serien les úniques coincidències, almenys de moment, entre tots dos casos. En el cas d’Olga, de fet, no hi ha cap vinculació amb la prostitució i la investigació se centra a reconstruir els seus passos entre el matí del dissabte 3 d’abril i la matinada del diumenge, que és quan, suposadament, va desaparéixer.