La nova regulació del teletreball per a la plantilla de la Generalitat entrarà en vigor demà després que la norma s’haja publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El denominat Decret del Consell de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de la Generalitat deroga el Decret 82/2016, fins ara en vigor, una regulació molt restrictiva que no va facilitar cap programa de teletreball durant aquests anys.

La nova norma veu la llum després d’un llarg i tens procés de negociació, ja que el text no convencia una part de l’executiu valencià, principalment les conselleries sota l’òrbita de Compromís. La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques que dirigeix Gabriela Bravo va haver de renegociar, en diverses ocasions, el contingut del decret i salvar al·legacions i informes jurídics contraris fins a arribar a un acord. Cal apuntar que l’entrada en vigor d’aquest decret no suposa un canvi respecte a la situació actual de la plantilla, ja que, com a mesura de prevenció contra la pandèmia, es troba prestant serveis de manera no presencial amb un límit del 30 %. El decret aprovat dona cobertura en un dels seus articles a situacions de teletreball en temps de crisi, per la qual cosa, de moment, el personal segueix subjecte a les resolucions vinculades a la crisi sanitària. No obstant això, el nou decret obri la porta a normalitzar el teletreball en la Generalitat, una vegada superada la pandèmia, si bé subjecte a una sèrie de requisits i procediments.

Més enllà de la picabaralla política que ha generat la norma, aquestes són les principals claus del nou decret.

Àmbit d’aplicació: 15.000 efectius

El seu àmbit d’aplicació se circumscriu al personal funcionari i laboral de l’Administració del Consell, la gestió del qual correspon a la Direcció General de Funció Pública, és a dir, afecta uns 15.000 efectius, ja que en queda fora el personal docent i sanitari, així com la plantilla del sector públic que es regeix per un altre acord. El teletreball tindrà caràcter voluntari.

El text definitiu recull una llista de llocs susceptibles de teletreball, entre els quals hi ha aquells les funcions dels quals siguen l’estudi i l’anàlisi de projectes, l’elaboració d’informes, l’assessorament, el disseny de sistemes d’informació, la traducció, la tramitació d’expedients, etc. En canvi, deixa fora d’aquesta modalitat aquells les funcions dels quals comporten la prestació de serveis essencials. Amb caràcter general, s’exclouen els llocs amb un nivell de complement de destinació 30, si bé s’alça el veto quan així ho faça constar de manera expressa i justificada la sotssecretaria en el programa de teletreball corresponent. Aquest assumpte va ser objecte de discòrdia, ja que Compromís va exigir, fins a l’últim moment, que els llocs de direcció no foren exclosos, com va apuntar l’informe del Consell Jurídic Consultiu.

Tres dies màxim

La jornada de treball setmanal es distribuirà, amb caràcter general, de manera que com a màxim tres dies a la setmana siguen prestats serveis en règim de teletreball i la resta de temps de manera presencial. Es prohibeix fraccionar en una mateixa jornada les modalitats presencial i teletreball i per necessitats del servei, la persona podrà ser requerida en el seu lloc de treball amb una antelació mínima de 24 hores. D’altra banda, en cada unitat administrativa, haurà d’haver-hi un percentatge mínim del 20 % de la plantilla treballant de manera presencial.

Compliment d’objectius

El decret regula el control de les persones que teletreballen de manera que aquestes hauran de complir objectius que seran avaluats per les persones responsables de les unitats administratives. El personal tindrà dret a la interconnexió. El personal seleccionat per al teletreball haurà de participar de manera obligatòria en cursos de formació.

Vinculat a programes de teletreball

El decret vincula el teletreball a programes dissenyats per les diferents sotssecretaries. Seran els òrgans encarregats de fer la proposta sobre llocs de treball susceptibles de modalitat no presencial. La proposta serà remesa a Funció Pública i, una vegada publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les persones que s’hi puguen acollir, hauran de presentar sol·licituds de participació. La sotssecretaria és l’encarregada de resoldre aquestes sol·licituds, encara que ha de donar compte de tots les actuacions a Funció Pública.

Pla personal

El decret preveu una sèrie de col·lectius que podran accedir a un pla personal de teletreball sense necessitat d’acollir-se al protocol del programa. La norma recull diversos supòsits, entre els quals hi ha aquelles persones que tinguen reconegut el canvi del lloc de treball per motius de salut o les empleades víctimes de violència de gènere, violència terrorista o les empleades en estat de gestació. Aquests supòsits apareixen recollits en l’article 15, que va ser renegociat amb els sindicats per a ampliar les facilitats per a determinats col·lectius. Amb tot, per error, el text publicat hui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana no recull els canvis aprovats, per la qual cosa tot apunta que la Conselleria de Justícia haurà de publicar una fe d’errors. Així, el decret publicat recull que les funcionàries embarassades podran acollir-se al pla personal a partir de la setmana 37 de l’embaràs, mentre que l’acord a què s’ha arribat amb els sindicats i que ha sigut ratificat pel Consell amplia aquesta opció a les gestants en la setmana trenta.