Al voltant de mig centenar d’adolescents van protagonitzar, diumenge, una altra quedada per a pegar-se, aquesta vegada a l’Eliana, i, com en les ocasions anteriors, Instagram ha sigut la xarxa social utilitzada per a convocar la “campal”, terme amb el qual són conegudes aquestes renyines multitudinàries. Va ser la Guàrdia Civil de l’Eliana qui va haver d’intervindre en aquesta ocasió per a dissoldre els participants que, segons les fonts consultades per Levante-EMV, pertanyien a aquesta localitat i a la Pobla de Vallbona. Aquesta vegada, pel que sembla, no hi havia adolescents ni de València, ni de l’àrea metropolitana de la capital valenciana, encara que aquesta dada es desconeix, ja que els agents només van poder identificar un dels joves. La resta va eixir corrent quan les primeres patrulles van arribar al lloc dels fets, per la qual cosa no s’ha pogut verificar si hi havia joves d’altres municipis que també s’hagueren sumat a la quedada.

Pel que sembla, la baralla va començar en realitat a Benaguasil, encara que després es va traslladar a l’Eliana, on se’n van anar amb metro, segons ha pogut verificar la Guàrdia Civil amb els vigilants del transport públic.

Des de desembre passat, quan es va detectar la primera “campal” a Mislata, ja hi ha hagut més d’una dotzena de quedades d’aquesta classe, algunes de les quals van arribar a congregar més de cent joves.