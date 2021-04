Els religiosos dominics de Torrent, establits al Vedat, han impulsat la restauració d’una obra pictòrica sobre Sant Vicent Ferrer, que ha sigut datada en la primera meitat del segle XVII i l’autoria de la qual s’ha pogut atribuir, mitjançant el procés de recuperació, a Jerónimo Jacinto de Espinosa. Els treballs han estat a càrrec de les restauradores Salut Díez i Ana Villalba.

El convent de Sant Doménec del Vedat va acollir ahir, amb motiu de la festa de Sant Vicent Ferrer, la presentació de la restauració de la pintura, que es va exhibir durant tota la jornada en l’atri del temple.

Díez i Villalba van explicar que la restauració ha suposat una intervenció global de la peça, ja que van haver d’escometre’s procediments sobre la tela de llenç del suport, la preparació i la pel·lícula pictòrica. “Totes les capes que estructuren l’obra havien patit danys que atemptaven contra la bona conservació futura de la pintura i que minvaven la qualitat artística d’aquesta”, van recalcar aquestes expertes.

A més, durant el procés de restauració, es va plantejar la possibilitat d’estudiar l’oli per a tractar d’atribuir la pintura a un període artístic, una escola o fins i tot a un pintor en concret, ja que no hi havia cap document que poguera explicar aquesta informació.

Segons totes dues expertes, el moment “idoni” per a fer-ho és durant el procés de rehabilitació, ja que, després dels treballs de neteja, d’eliminació de vernissos i de repintades posteriors, així com de supressió de la brutícia acumulada en superfície sobre la pintura, la pel·lícula pictòrica original queda al nu i és llavors quan es pot analitzar en profunditat l’obra.

Ajuda de la Politècnica

Per a això, Salut Díez i Ana Villalba van contactar amb Miguel Ángel Herrero, el membre del Centre d’Investigació Medieval i Moderna (CIMM) de la Universitat Politècnica de València, perquè escometera aquest estudi més exhaustiu, juntament amb Isidro Puig, Antonia Zalbidea i Joan Aliaga, tots ells professors i integrants de l’equip professional del CIMM.

Els resultats dels estudis analítics, així com de la investigació historicoartística d’aquest departament de la Universitat Politècnica de València van determinar l’atribució del quadre de Sant Vicent Ferrer que alberga el convent dominic al pintor valentí del segle XVII Jerónimo Jacinto Espinosa.

Per això, la restauració d’aquesta peça “ha suposat la recuperació de l’esplendor de la pintura i la concessió de la seua autoria a tan gran pintor”, van celebrar Salut Díez i Ana Villalba.

Treball multidisciplinari

El religiós dominic Martín Alexis, per la seua preocupació per recuperar l’obra, ha sigut l’impulsor i l’encarregat de la cerca dels mecenes que han sufragat els treballs de restauració. D’aquesta manera i segons fonts del convent del Vedat, s’ha pogut actuar d’una manera “interdisciplinària” sobre aquesta pintura del segle XVII. “Han treballat junts restauradors i historiadors de l’art en pro de l’obra, que s’exhibirà, per molt de temps, a l’avantsala de l’església”, conclou Martín Alexis.