Els treballadors de l’hospital La Fe i, segurament, molts dels pacients i familiars que acudeixen al centre sanitari fa un any que pateixen robatoris constants en els seus vehicles, als quals trenquen el cristall del conductor durant el torn de nit aprofitant la foscor de l’entorn i el toc de queda. El seu problema ha sigut denunciat a la Policia, entre altres coses perquè és imprescindible per a cobrar l’assegurança, però l’onada no s’ha detingut i aquest mateix divendres van tornar a ser assaltats tres vehicles a la porta principal de l’hospital.

Nit, soledat i foscor

És ací, precisament, on, pel que sembla, ocorren la majoria dels incidents. Segons va explicar una de les treballadores afectades, això està ocorrent des de fa un any aproximadament, coincidint amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i el toc de queda. “A partir de les 10 de la nit ja no hi ha ningú als voltants i la porta principal de l’hospital es tanca també a les 11”, de manera que “a aquesta hora només hi ha un poc de moviment a la porta d’urgències”, assegura aquesta treballadora, segons la qual s’afig a aquestes circumstàncies el fet que en tot l’entorn de l’hospital i concretament en aquesta porta principal la il·luminació és molt escassa.

El normal, explica, és que el lladre o els lladres trenquen la finestreta del conductor i ho regiren tot per a veure què s’emporten, un fet que és greu, però que, ateses les circumstàncies, pot ser pitjor. “A mi i a altres dones ens fa por eixir a l’aparcament perquè no saps el que et pot passar”, explica aquesta treballadora.