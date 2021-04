“No volem desfer l’equip humà i si cal fer altres coses, es fan”. Que els artistes fallers travessen un moment delicat, laboralment parlant, és de sobres conegut: es troben atrapats entre uns monuments ja construïts i pendents de plantar i cremar i uns altres que s’han contractat o no. I, a conseqüència d’aquest sotsobre, han hagut de reinventar-se. Aquesta reversió professional suposa aprofitar les habilitats guanyades a base d’anys d’ofici per a fer treballs que haurien sigut impensables en un altre moment, però que ara s’accepten de bon grat perquè són necessaris, no ja per a viure bé, sinó, simplement, per a poder viure.

I, segurament, un dels casos més peculiars és el treball més recent del taller de Palacio i Serra: pintar els nínxols nous del cementeri de Xeresa.

Palacio i Serra Artesans és un dels tallers més coneguts del gremi, especialment pel seu volum de treball i la seua versatilitat. Això no obstant, una part d’aquesta producció professional és, ara mateix, aliena a la festa, per causa forçosa. “Ara mateix, les falles aporten el 10 per cent del pressupost mensual i hem hagut de recórrer a crèdits i a una pòlissa. Però com, amb tot i això, no ens dona, estem fent una altra classe de treballs”, assegura Pepe Mas, un dels dos membres de la societat al costat de Luis Palacio. Pintar nínxols és, de segur, el que menys podria imaginar-se. Però les ocasions estan per a aprofitar-les i més quan hi ha mans i coneixement de sobres. “El cementeri és un encàrrec de l’empresa constructora, que havia rebut l’encàrrec de l’Ajuntament. Huitanta nínxols”. Els barandats separadors i les façanes laterals. I és que cal buscar mercats nous mentre no hi haja Falles. “Cal salvar l’any, que ara té pinta que en seran dos, i el que no volem és perdre a ningú pel camí”. Per això, cal fer de tot, “des de canviar portes de cases, escalfadors, electricitat, fins al més obvi que és pintar pisos, façanes o negocis”. Recentment, també van pintar un carril bici, al costat d’uns altres encàrrecs més lluïdors, com la pintura integral de la façana de l’ajuntament d’Albal o la de la farmàcia de la localitat de Benirredrà. A més a més, continuen elaborant una altra classe de productes, com una figura que representa el logotip d’un estanc de l’Alcúdia de Crespins.

Palacio i Serra Artesans es caracteritza per la seua gran producció d’obres efímeres, recolzat en el potencial d’una plantilla amb deu treballadors. Que ara està reorganitzada. “Un equip està en el taller de manera permanent, construint fogueres —en fem tres: la del Port i les dues de la Ceràmica— i falles, perquè en fem 18, tretze grans”. Mentrestant, “hi ha tres equips fora del taller defensant-nos. Un d’aquests està constantment a València, fent reformes; i els altres dos a la Safor, pintant o reformant el que isca”.

L’especialització de Palacio i Serra els ha permés moments de gran lluïment, com l’escultura del ren Rudolph, que, durant uns anys, ha decorat el Covent Garden de Londres i que van replicar el Nadal passat per a instal·lar-lo a la plaça Prado de Gandia, però ara “necessitem continuar vius i visibles perquè tothom recorde que l’ofici d’artista faller necessita ser preservat”. L’empresa també va emprendre, fa uns mesos, el canvi de seu, després que se’ls quedara xicoteta la nau d’Oliva.

Un taller que va ser imbatible durant 11 anys a Gandia

Els artesans de Palacio i Serra no són, precisament, uns nouvinguts al món de les Falles. La seua trajectòria en més de 25 anys fent falles els avala. Especialment prolífica ha sigut la seua relació amb la comissió Prado de Gandia, amb la qual van aconseguir onze premis consecutius a la millor falla. El seu bon fer els ha convertit en un dels tallers més prestigiosos tant en falles com en fogueres i ha sigut clau per a formar un equip fix de deu persones que Luis Palacio i Pepe Más barallen per mantindre i que no ha dubtat a reconvertir-se per a sobreviure a la crisi.