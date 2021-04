L’alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, la de Pedralba, Sandra Turégano, i el de Vilamarxant, Héctor Troyano, s’han reunit hui amb la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, per a abordar les necessitats dels seus municipis, entre les quals destaca una: la posada en marxa de la carretera CV-50 en el tram des de la CV-35 a l’A-3.

Es tracta d’una “infraestructura vital” per al desenvolupament de tota la comarca i, per tant, per a generar riquesa, ja que, “amb aquesta infraestructura, Benaguasil i la comarca es convertiria en un pol d’atracció d’inversions que generarien llocs de treball, ja que les connexions viàries són la base de la riquesa d’un territori. Amb la CV-50, el Camp de Túria es convertiria en un nucli de comunicació importantíssim amb caràcter general, de serveis i també empresarial”, ha manifestat l’alcalde Ximo Segarra.

Uns altres dels assumptes que s’han abordat en la reunió han sigut les actuacions d’adequació i de millora al Parc Natural del Túria, la reducció del temps dels trajectes de Metrovalencia i la falta de motivació en les inscripcions dels béns d’interés cultural.

Al costat d’aquestes propostes, els alcaldes han traslladat, també, a la delegada del Govern la necessitat de netejar el llit dels barrancs del Tollo i Rambla Primera o Escoriuela, així com la resolució dels problemes derivats de les inundacions per fortes pluges.

Després de la reunió, els tres alcaldes han agraït el tracte i l’afecte rebut per part de la delegada del Govern i la seua disposició a atendre les demandes plantejades.