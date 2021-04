Fumata negra en Ford Almussafes després de la tercera reunió de la comissió negociadora de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que l’empresa estatunidenca ha plantejat per a 630 treballadors de la factoria valenciana.

Segons ha anunciat STR, un dels sindicats presents a la planta, la reunió d’aquest dimecres ha conclòs sense acord, després que la direcció seguisca sense accedir a rebaixar l’edat de prejubilació més enllà dels 57 anys, cosa que considera que “no és realista” i que ja “millora” les que s’ofereixen en el sector.

En canvi, Ford insisteix a “fomentar les baixes incentivades” fins a aconseguir unes 300 eixides voluntàries, una cosa que els sindicats consideren “molt complicat” amb les condicions que la companyia automobilística està oferint.

El període de consultes de l’ERO va començar el passat 31 de març, per la qual cosa encara hi ha marge per a l’acord (són 30 dies de termini). Els sindicats insisteixen que estan alineats en les seues peticions i que buscaran una solució pactada, si bé exigeixen un “esforç” a la multinacional, perquè, en cas contrari, hi haurà “conflicte”.

Direcció i sindicats s’han citat, per a aquest mateix divendres, a una reunió que serà ja la quarta que les dues parts mantenen per a negociar l’expedient.