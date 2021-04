En aquesta ocasió, la millor de les notícies sí que s’ha produït. La dona d’origen argentí la desaparició de la qual havia sigut denunciada, aquest diumenge passat, per una amiga seua, ha sigut localitzada en perfecte estat de salut. La seua cerca ja ha sigut desactivada després d’haver-se comprovat que se’n va anar de manera voluntària i que la seua integritat física no s’ha vist compromesa.

Tal com va avançar ahir Levante-EMV, la dona, la identitat de la qual omet aquest diari per a preservar el seu anonimat, se’n va anar, sense avís previ, del pis que compartia a València amb una companya, que va ser qui va fer un crit d’alarma, espantada perquè feia més de 24 hores que no sabia res d’ella.

La dona, que està embarassada, estava sent prostituïda en una de les vies de servei de la V-31, la pista de Silla, dins del terme de Catarroja, per la qual cosa la seua sobtada absència va posar en alerta la seua companya de pis, sobretot perquè, fa a penes tres mesos, una altra dona, Florina Gogos, de 19 anys, va desaparéixer en circumstàncies similars i va ser trobada assassinada tres setmanes més tard en una séquia, a només 850 metres de la corba que ocupava, en la qual va pujar a un cotxe blanc que la Guàrdia Civil continua intentant identificar.

La difusió de l’assassinat de Florina ha generat una especial sensibilitat entre aquest col·lectiu de dones. La companya de pis va fer el pas adequat i va denunciar-ho de seguida, en previsió que li haguera passat alguna cosa.

Per fortuna, no ha sigut així i les gestions realitzades pel lloc de la Guàrdia Civil d’Alfafar, que va ser on es va formular la denúncia, han servit perquè la família de la xica haja telefonat per a informar que aquesta es troba en bon estat i que se’n va anar de manera totalment voluntària, per a allunyar-se de la situació de prostitució en la qual es trobava.