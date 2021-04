Cada dia, les xifres de contagis per coronavirus augmenten. Algunes comunitats autònomes estan immerses de ple en la quarta onada i presenten ja una incidència acumulada en els últims 14 dies superior a 300 casos per cada 100.000 habitants, com el País Basc, amb 320 contagis; o Madrid, amb 336. No obstant això, la Comunitat Valenciana segueix en xifres ínfimes. Continua sent l’autonomia amb menys contagis de coronavirus per habitant. Malgrat els repunts dels últims dies, la incidència a l’autonomia se situa en 36,34 casos nous per cada 100.000 habitants en les dues últimes setmanes.

L’últim informe de la Conselleria confirma que només dos municipis valencians estan per damunt de la mitjana de contagis per habitant d’Espanya, que el Ministeri va deixar ahir en 199 casos per cada 100.000 habitants. La situació a la Comunitat Valenciana sembla que es troba en les antípodes del que succeeix, per exemple, a País Basc, Ceuta, Melilla o Madrid. Encara que quasi un centenar de municipis superen la incidència mitjana valenciana de les dues últimes setmanes, la veritat és que només Eslida i Vall d’Alba superen els 200 casos per cada 100.000 habitants.

Concretament, aquests dos municipis de la província de Castelló registren una incidència de 527 i 213 casos, malgrat que només han sumat, en aquestes dues setmanes, 4 i 6 contagis nous respectivament.

Per damunt de la mitjana autonòmica

Encara que no superen la barrera dels 199 casos, Betxí i Benaguasil sumen incidències també molt altes en els últims 14 dies, amb 194 i 191 contagis per cada 100.000 habitants, en cada cas.

Quant al centenar de municipis que superen la incidència mitjana de la Comunitat Valenciana, destaquen, per exemple, València i Alacant, amb 52 i 38 casos de mitjana en les dues últimes setmanes. Castelló de la Plana es converteix en l’única capital de província que manté la seua incidència per davall de la mitjana autonòmica.

Entre els municipis amb una incidència acumulada més alta que la mitjana autonòmica, destaquen Benicàssim, amb 115 casos, o Alaquàs, amb 91. Manises registra una incidència de 71 casos; Torrent, de 62 i Requena, de 54.