Els suïcidis s’han convertit en un problema de primer nivell a la ciutat de València, almenys si s’ha de jutjar pels avisos d’intent de suïcidi que rep la Policia Local de València. Encara que aquests casos sempre han sigut nombrosos i, alhora, silenciats, durant la pandèmia s’ha disparat aquesta xifra i el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha volgut exposar descarnadament aquest problema per a tractar de pal·liar-ne les conseqüències.

Ho va fer durant la presentació del balanç de seguretat de la Setmana Santa, els primers 12 dies del mes d’abril. En aquest període, segons va explicar Cano, el telèfon 092 de la Policia Local de València va rebre 56 d’aquestes telefonades, “la qual cosa suposa una mitjana de 5 atencions per dia a la ciutat”. És més, des de gener, s’han rebut un total de 451 avisos, un “augment significatiu coincident amb la pandèmia, que està afectant la salut de moltes persones”, va determinar el responsable de l’Àrea de Protecció Ciutadana, que ha anunciat que treballaran “conjuntament amb l’Àrea de Sanitat de l’Ajuntament per a afrontar aquesta difícil situació”.

Pel que fa a la Policia Local, Cano va anunciar l’organització de cursos per a tota la plantilla de Policia Local i Bombers per a millorar l’actuació dels serveis d’emergència en aquests casos.

Quant a les xifres més directament relacionades amb la pandèmia, Aarón Cano es va mostrar molt satisfet del comportament ciutadà en aquestes últimes setmanes. El regidor va felicitar a tots els valencians i valencianes per les bones dades respecte a l’evolució dels contagis de la ciutat de València, “que són conseqüència del bon comportament general durant aquests dies festius”, encara que va advertir que “no hem de baixar la guàrdia, perquè unes bones xifres en els pròxims mesos ajudaran al fet que el procés de vacunació i d’immunització de la població no patisca més demores”.

Per l’ús de la mascareta s’han posat un total de 119 sancions. Aquest apartat fa referència a infraccions per no portar mascareta, no usar-la de manera adequada o portar-ne una no homologada o que no compleix els requisits necessaris. Per incompliment de les restriccions de mobilitat nocturna, la Policia Local ha posat 614 sancions. Per participar en reunions de més persones de les autoritzades, tant en espais públics com privats, s’han posat 521 sancions; per botelló, 114, a més de 9 a locals i comerços per no complir les restriccions d’aforament, horari, tabac o resta de normes anti-covid.

Referent a festes als domicilis, el regidor ha recordat que “la Policia Local, en aquells domicilis que no obrin la porta als agents, està denunciant mitjançant l’ordenança de contaminació acústica”, i va anunciar que estan “fent un estudi dels domicilis reincidents, als quals se’ls aplica la sanció més greu”. Des del mes de gener, s’ha actuat en 531 festes en domicilis i, durant aquest mes d’abril, en 74, unes dades “que han descendit des que està oberta l’hostaleria”, segons Cano.

Un altre dels temes importants són les actuacions relacionades amb episodis de violència de gènere, “que continuen sent molt elevades”. També el regidor va valorar positivament la creació de la Unitat de Prevenció de Delictes d’Odi o Unitat de Tolerància.

Moltes de les telefonades que rep el 092 de la Policia Local de València estan relacionades amb intents de suïcidi, per la qual cosa Aarón Cano ha anunciat la formació dels agents en aquesta matèria concreta.