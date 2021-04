Des que, el mes de novembre passat, el Ministeri de Cultura va anunciar la concessió del Premi Cervantes al poeta oliver Francisco Brines, no ha deixat de sobrevolar la possibilitat que aquest guardó, el més prestigiós que pot rebre un escriptor en llengua castellana, s’entregue a la mateixa ciutat d’Oliva. I, en aquest cas, seria amb una visita del rei Felip VI, acompanyat de la reina Letícia, perquè és el cap de l’Estat qui tradicionalment s’encarrega de presidir l’acte.

Passat el temps, la possibilitat no només no s’ha esvaït, sinó que pren força. Aquesta setmana s’ha fet públic que el lliurament del Cervantes no serà al paranimf de la Universitat d’Alcalá de Henares, on té lloc tradicionalment, perquè la salut de Francisco Brines desaconsella que es desplace a aquesta ciutat madrilenya.

En aquest context, queden diverses possibilitats. Una seria que el rei i la reina renuncien a entregar presencialment el guardó i que algú, en el seu nom, acudisca a la residència d’Elca, on viu Brines. Però una altra és que l’acte, fins i tot de manera molt restringida, sí que se celebre, siga en un escenari de la ciutat de València o a la seua Oliva natal.

Fonts consultades per aquest periòdic, entre elles l’alcalde mateix de la localitat, David González, coincideixen a assenyalar que, a aquesta hora, ningú ha anunciat la decisió, que recau en el Ministeri de Cultura i a la Casa de Sa Majestat el Rei, i encara menys s’ha confirmat que vaja a ser a Oliva. Però també tots reconeixen que aquesta és una possibilitat que, si es confirma, alegraria el poeta guardonat que, òbviament, és l’autèntic protagonista del lliurament del Premi Cervantes.

Segons assenyalen des de diferents organismes, no hi hauria cap problema en el fet que els reis acudiren a Oliva i que, acompanyats d’un nombre molt reduït de persones, entre elles diverses autoritats, presidiren el lliurament. Però sí que se sap que, si això ocorre, s’anunciaria amb molt poca antelació.

L’exemple de Joan Margarit

El que sí que se sap és que aquest serà el segon any consecutiu en què el Cervantes no s’entrega a la Universitat d’Alcalá de Henares. L’any passat, a causa de la pandèmia del coronavirus i a les mesures sanitàries per a contindre’l, els reis Felip i Letícia van optar per desplaçar-se a Barcelona, al Palauet Albéniz, on van entregar el guardó al també poeta Joan Margarit. L’autor d’Estació de França va agrair aquest gest. L’acte va haver de celebrar-se el desembre de 2020, quasi un any després que el premi es fera públic i a penes tres mesos abans de la defunció del poeta.

Francisco Brines fa mesos que no abandona la seua residència d’Elca, i fonts consultades assenyalen que la intenció de tots els implicats és ajustar agendes perquè reba el Premi Cervantes de mans d’alguna autoritat. Aquest acte se celebra habitualment el 23 d’abril, però el més probable és que enguany també es retarde.