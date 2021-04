Lorenzo Agustí, alcalde de Paterna entre 2007 i 2014, ha sigut condemnat al pagament d’una multa de 2.880 euros per un delicte contra la seguretat viària amb l’agreujant de reincidència després de ser parat, dimarts passat, per la Policia Local de València, quan conduïa un vehicle per l’avinguda Germans Machado de la capital del Túria, malgrat tindre el carnet retirat per una altra condemna anterior per circular embriac.

Per a l’exalcalde popular, aquesta és la seua tercera condemna per delictes contra la seguretat viària en menys d’un any, segons ha pogut saber Levante-EMV. La primera es remunta a juny de 2020, quan el jutge li va imposar una multa de 2.700 euros per circular sota la influència de begudes alcohòliques i va ordenar la privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors durant un termini d’un any. El mes d’octubre passat, va ser condemnat en un altre judici ràpid pel Jutjat d’Instrucció número 1 de Paterna després de ser enxampat al volant malgrat la prohibició judicial encara vigent. En aquella ocasió, la multa va ser de 1.680 euros.

Segons va argumentar ahir Agustí a aquest periòdic, va contractar un xòfer per a poder desplaçar-se durant el temps que tenia retirat el permís però, segons la seua versió, pensava que ja s’havia complit aquest termini. Respecte a l’episodi en el qual va ser parat el mes d’octubre, va esgrimir que estaven celebrant l’aniversari del seu fill i que, aquell cap de setmana, el xòfer tenia permís i reconeix que va agafar el cotxe un segon.

La seua última imputació per un delicte contra la seguretat viària es va produir dimarts passat, quan la Policia Local el va parar a l’avinguda Germans Machado de València. Segons va explicar l’exalcalde de Paterna a les portes del jutjat de guàrdia, aquell dia anava acompanyat del seu aparellador. Segons va argumentar, anava conduint l’altra persona però, per a aparcar, va agafar ell el volant, amb tan mala fortuna que una patrulla de la Policia el va veure i el va identificar i va poder comprovar que tenia el permís retirat per ordre judicial per una condemna per conducció sota la influència de begudes alcohòliques.

L’arquitecte valencià està inhabilitat per set anys per una condemna de 2016 i fa deu mesos va avalar una candidatura alternativa a Maria José Català a València. Ahir va reconéixer els fets en un judici ràpid que va tindre lloc al Jutjat d’Instrucció número 7 de València. Atesa la reincidència en matèria de seguretat viària, la Fiscalia va sol·licitar una pena de multa de 24 mesos a raó de sis euros diaris (4.320 euros) però, després d’haver reconegut els fets, se li va rebaixar la sanció a 2.880 euros.

“El meu error va ser prendre’m tres gintònics una nit i agafar el cotxe”, reconeix Agustí, que sosté que, atés que no es veia en condicions de conduir, es va quedar parat dormint fins que li baixaren els efectes de l’alcohol. “Una patrulla de la Policia em va veure que estava mal estacionat i em va fer arrancar. I, en aquell moment, no vaig saber reaccionar”, conclou visiblement afectat.