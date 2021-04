Les imatges de l’exposició “Visca Berlanga!” al MuVIM de València formaran part del museu que recordarà la trajectòria del cineasta, el Berlanga Film Museum (BFM).

Aquesta proposta serà possible gràcies a la “generositat” del col·leccionista Santiago Castillo París, que “s’ha afanyat, durant anys, en la repatriació d’obra gràfica creada entorn de les pel·lícules de Berlanga”. El col·leccionista es mostra “molt satisfet que aquesta col·lecció puga veure’s en l’exposició del MuVIM i, molt probablement, en altres seus, i, amb caràcter permanent, al Berlanga Film Museum”.

D’aquesta manera, el BFM amplia el seu arxiu no només amb un material gràfic nou i valuós, sinó “també amb la incorporació d’estudis i anàlisis sobre la filmografia del cineasta valencià, amb la qual cosa s’aferma el seu caràcter de centre de documentació de referència tant per a investigadors i historiadors cinematogràfics, com per a tot aquell aficionat al cinema que desitge aprofundir en la figura de Luis García Berlanga”. Un treball de cerca, recol·lecció i digitalització de documents que “tindrà continuïtat en els pròxims mesos”.