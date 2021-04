Una segona oportunitat per a rebre la vacuna contra el coronavirus a València, Alacant i Castelló. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va anunciar ahir que, quan concloga la vacunació en cada franja d’edat, es farà un “escombratge” perquè aquelles persones que no han acudit a vacunar-se tinguen una altra oportunitat. En declaracions als periodistes després de visitar les obres del Servei d’Urgències de l’Hospital General d’Alacant, Barceló va assenyalar que aquesta “repesca” va destinada no només a les persones que han rebutjat la vacuna per por dels possibles efectes adversos, “també hi ha gent que no hi ha acudit per altres motius, com pot ser una cita ineludible o perquè se’ls ha trencat el mòbil”. Cal recordar que la citació per a la vacuna del coronavirus es fa per SMS, per la qual cosa, a priori, es desconeix quanta gent s’hi presentarà. Sobre si ha augmentat el percentatge de persones que rebutgen la vacuna, Barceló ha assenyalat que encara és prompte per a saber-ho, “ja que es desconeixen els motius pels quals no s’ha acudit a aquesta cita”. Una vegada es faça l’escombratge per a les segones cites, afig la consellera, es podrà aprofundir més en els motius.

Respecte al disgust amb la vacuna de Janssen, paralitzada pel laboratori després de l’alerta de l’Agencia Americana del Medicament per la seua presumpta relació amb casos de trombosis, Barceló li resta importància i sosté que no hi havia persones citades encara per a ser immunitzades amb aquesta vacuna, “per la qual cosa no ens ha trastocat”.