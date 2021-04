L’aerolínia valenciana Air Nostrum ha anunciat, aquest divendres, que sol·licitarà 103 milions al fons de rescat que el Govern ha posat en marxa per a atendre empreses estratègiques en problemes financers per la pandèmia. La prolongació de la crisi del coronavirus amb les restriccions al trànsit de passatgers i l’expectativa d’una recuperació més lenta que el que inicialment s’havia previst, ha “obligat” Air Nostrum a recórrer a aquest fons gestionat per la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) per a “garantir la seua tasca com a vertebradora territorial i impulsora del turisme”, ha assegurat l’aerolínia valenciana en un comunicat emés aquest divendres.

La companyia ha presentat la seua sol·licitud d’accés al Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques (FASEE) per a “garantir els recursos necessaris que li permeten superar la reducció en els ingressos que ha motivat la caiguda del trànsit de passatgers provocada per la pandèmia, assegurar la connectivitat i garantir el nivell d’ocupació”, afig la nota. L’empresa calcula en 103 milions d’euros la quantitat que requereix en forma de préstecs, que la companyia preveu retornar en set anys.

Air Nostrum, en 2019, va encadenar el sisé any consecutiu de guanys, després de la crisi financera de 2009 a 2013. El passat exercici, a conseqüència de la pandèmia, l’empresa va registrar unes pèrdues de 129 milions d’euros, pendents d’aprovació en la pròxima junta general ordinària d’accionistes. L’empresa defensa que, “al llarg dels seus quasi 27 anys d’existència”, la seua qualitat operativa “s’ha compatibilitzat amb la rendibilitat financera, la qual cosa li ha permés tindre ràtios de solvència i qualitat creditícia que han possibilitat la signatura de grans contractes de flota i la construcció del seu propi hangar de manteniment”.

Al tancament de l’exercici de 2019, l’empresa disposava d’una situació sanejada de fons propis i tresoreria. Des de l’inici de la crisi del coronavirus i davant la dràstica reducció de la demanda del trànsit aeri, la companyia ha mantingut una política de “preservació de caixa i contenció de la despesa”, a més d’haver arribat a acords amb els finançadors de flota i recórrer, l’any passat, a les línies de crèdit ICO. La plantilla d’Air Nostrum està en ERTO des de fa més d’un any.

No obstant això, les limitacions a la mobilitat amb les successives onades de contagi i la forta reculada de la demanda per l’impacte de la crisi en les economies domèstiques han retardat el ritme d’una recuperació progressiva de l’activitat i han mogut l’empresa a recórrer a l’ajuda pública, en línia amb el suport que estan rebent altres aerolínies per part dels seus estats en la resta d’Europa.

Companyia estratègica

Entre gener i març, Air Nostrum ha liderat el rànquing de companyies amb més activitat de tota la xarxa d’AENA, amb 8.256 operacions. És, a més, una de les aerolínies que menys operacions ha reduït respecte al primer trimestre de l’any passat, un 43,6 % enfront del 71,6 % de la mitjana. La companyia, en la seua aposta per la recuperació de la connectivitat, ha représ aquest mes d’abril el 62 % de la producció que oferia just abans de l’impacte de la pandèmia; i el seu programa per a les setmanes centrals de l’estiu espera restablir el 87 % de les rutes que operava fa dos anys. Amb 75.507 vols i 5,2 milions de passatgers en 2019, Air Nostrum acredita el seu paper estratègic per la rellevància que té en les comunicacions per via aèria de gran part del territori nacional.

L’aerolínia té presència en la pràctica totalitat de les comunitats autònomes i la ciutat autònoma de Melilla i, a més, és alimentadora i distribuïdora del trànsit de Grupo Iberia en el hub de la T4 a Madrid, és el primer operador de rutes domèstiques a Espanya, vertebra mercats nínxols, comunitats ultraperifèriques i rutes en règim d’obligació de servei públic (OSP) en les quals és la principal adjudicatària, opera en solitari als aeroports de Badajoz, Burgos, Lleó i La Rioja, a més de ser l’única aerolínia que ofereix connectivitat aèria a les comunitats d’Extremadura i La Rioja.

Air Nostrum té quasi 1.400 treballadors, genera més de 2.000 ocupacions indirectes, i treballa amb més de 900 proveïdors. Té la seua seu a València, on s’ha convertit en un “pol de talent i tecnologia del sector i un motor econòmic” de l’autonomia. Pel seu volum de facturació i nombre de treballadors, és una de les principals empreses de la Comunitat Valenciana, tant per la seua operació de vol i presència de la seua seu central com per l’activitat de manteniment d’avions propis i de tercers. L’accés a aquests fons permetrà a la companyia continuar amb el seu pla de negoci i recuperar la senda de creixement rendible i sostenible frenada per la pandèmia.