Una comerciant de la plaça de la Reina mostrava ahir la seua “por” al regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, que el centre històric de València es convertisca en “una zona morta” per al comerç, “una zona simplement residencial”. Aquesta professional va dir que l’Ajuntament de València “està intentant fer un centre verd, saludable i atractiu” amb la posada en marxa de l’àrea de prioritat residencial (APR) de Ciutat Vella Nord, “però la nostra por és que si no deixen passar turistes, si no hi ha EMT ni metro, els comerços del centre acaben per buidar-se o desaparéixer”.

La intervenció d’aquesta comerciant es va produir en un seminari organitzat per la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), que va dirigir la presidenta d’aquesta, Eva Blasco, i en la qual va participar el regidor Grezzi, així com la cap del Servei de Mobilitat Sostenible, Ruth López, per a abordar “els moltíssims dubtes” —en paraules d’Eva Blasco— que genera la posada en marxa de la fase punitiva de l’APR, en la qual es multarà amb 200 euros els vehicles no autoritzats que circulen per aquesta zona de València vigilada amb càmeres. Blasco va tancar la trobada agraint a Grezzi i López les seues explicacions, perquè la implantació progressiva de l’APR “està generant molt de nerviosisme”, al mateix temps que va demanar “flexibilitat i comprensió” en la posada en marxa de la fase definitiva de les sancions.

Davant de les queixes d’alguns comerciants i professionals de la zona, Grezzi va contestar que quan el centre “és caminable i disposa de zones amables, s’ompli de gent” i s’obrin negocis nous. Un altre professional de la zona li va inquirir al regidor sobre l’“impacte econòmic d’aquesta mesura”: “l’heu avaluat?”, va preguntar. El regidor li va contestar que no té per què haver-hi “un impacte econòmic negatiu”.

La Federació de la Construcció, FEVEC, a través del seu president, Paco Zamora, o els comerciants del moble de la Comunitat Valenciana, amb Eligia Rodrigo, van sol·licitar que els permeten signar convenis per a col·laborar en les tasques de donar d’alta les matrícules en la base de dades de l’Ajuntament de València, ja que molts dels seus associats tenen problemes per a manejar-se en internet i amb els tràmits burocràtics.

Un altre empresari del transport que viu a Ciutat Vella, Manuel Arellano, va qualificar de “tediosos i llargs” els tràmits per a incorporar les matrícules dels vehicles a la plataforma de l’Ajuntament.

Un dubte té a veure amb els autobusos que porten els turistes als hotels de Ciutat Vella Nord. Grezzi va recordar que els autocars grans “ja fa temps que no poden passar per Maria Cristina”, on està situada una de les càmeres. Ara bé, en el cas de minibusos, l’hotel mateix podrà autoritzar aquest vehicle, va dir López. També va recordar Grezzi que una empresa d’autocars que dona “un servei regular, una vegada ha donat d’alta les matrícules, no ha de fer-ho cada vegada”, va matisar.

Davant d’una altra pregunta sobre les persones que acudisquen al teatre, Grezzi va aclarir: “No es pot usar el vehicle si no és per una causa justificable i anar al teatre no ho és”, va precisar el regidor. Per tant, caldrà anar-hi a peu o en taxi.

La tècnica de Mobilitat Sostenible va subratllar que “estem en un temps de transició” quant a l’aplicació de les multes. De moment, “no se sancionarà però sí que s’informarà”. Això sí, quan se sancione, només hi haurà 5 dies naturals per a presentar l’escrit en cas que accedim a Ciutat Vella i no estiguem autoritzats a fer-ho.

Grezzi, finalment, es va mostrar col·laborador: “Estem verificant els requisits per a no perjudicar a ningú”, atés que “la casuística” que plantegen els empresaris i negocis és molt variada i complexa.