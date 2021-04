El procés d’obertura de la fossa 63 començarà, al cementeri de Paterna, dilluns que ve, 19 d’abril, a les 10 hores, a càrrec del grup Paleolab, segons ha informat l’associació que ha promogut el procés, una vegada s’han salvat tots els tràmits de subvencions. En aquesta fossa hi ha depositats, en principi, els cossos de 47 persones que van ser afusellades el 25 de novembre de 1939, dins del procés de repressió franquista que va seguir a la Guerra Civil.

Des de l’inici del procés, l’associació de familiars ha demanat la col·laboració ciutadana per a localitzar descendents d’algunes de les persones que no havien sigut encara trobades, com va explicar el president Javier Ferre, ja que l’èxit del procés i de les identificacions posteriors d’ADN depén molt d’aquest factor.

Les víctimes de la fossa 63 procedeixen de localitats com València, Bocairent i Ontinyent. No obstant això, hi ha la sospita que, en algun cas, els cossos puguen correspondre a oriünds d’altres zones com Santander o Barcelona. A més de teixidors, jornalers, obrers, oficinistes, tipògrafs, en la llista hi ha el nom del diputat a les Corts Espanyoles durant la 2a República, Manuel Molina Conejero, que, a més, va ser governador civil de València; així com el secretari de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, Urbano Díaz Lozano.

Les persones represaliades

Segons les investigacions prèvies, en la fossa 63 hi ha enterrats els cossos de Francisco Aparicio Albiñana (l’Alcúdia de Crespins), militar de professió; Jose Aparicio Pérez (Ademuz), agricultor; Manuel Asunción Vidal (Casinos), jornaler; Jose Azcutia Sánchez (Puebla de San Miguel), agricultor; Manuel Ballester Olmos (Massanassa), tipògraf; Mario Barra Camer (València), filador; Jose Belda Martínez (Aielo de Malferit), jornaler; Gerónimo Beneyto Monerris (Bocairent), teixidor; Pascual Cantó Oreña (Bocairent), teixidor; Simón Carnicero Maza (València), tallador; Antonio Castelló Bernat (Aielo de Malferit), sabater; Blas Castelló López (Bocairent), teixidor mecànic; Francisco Chirivella Cifre (València, Benimaclet), tipògraf; Luis Corbera Martínez (València), cambrer; Ángel Cortina Giménez (València), jornaler; Francisco Corzo Fernandez (Mislata), peó d’obra; Emilio Costa Saperas (València), comerciant; Francisco Cuenca Tormo (València), metal·lúrgic; Urbano Díaz Lozano (Aielo de Malferit) secretari municipal; Enrique Doménech Beneyto (Bocairent), treballador d’indústria tèxtil; Rafael Egea Tormo (Aielo de Malferit), agricultor; Gabriel Ferre Marco (Bocairent), comerciant i Antonio Ferrero Martí (Ontinyent), tèxtil.

Es busquen les famílies

Del total de persones represaliades, l’associació ha llançat una crida per a localitzar descendents de les persones següents:

-José Aparicio Pérez

-Eliseo Arturo Vidal Gallego

-Francisco Aparicio Albiñana

-Gerónimo Beneyto Monerris

-Enrique Doménech Beneyto

-Pedro Zanón García

-Félix Nácher Ballester

-Francisco Corzo Fernández

-Antonio Ferrero Martí

-Vicente Ferri Moya

-Enrique Francés Soler

-José Reig Tormo

-Luis Corbera Martínez

-Francisco Chirivella Cifre

-Ángel Cortina Giménez

-Emilio Costa Saperas

-Simón Carnicero Maza

-Delfín Juanes Blasco

-Francisco Sanz Calvo

-Francisco Saporta Flores

-Aurelio Julián Hernáiz