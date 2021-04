El portal Escapadarural.com ja ha posat en marxa el concurs de 2021 per a triar un poble d’Espanya com la capital del turisme rural. Enguany, hi ha un municipi valencià, molt prop de la capital, que aspira a ser-ho.

Es tracta de Chelva, epicentre de la Serrania, amb un gran tractiu turístic tant urbà com natural, per trobar-se enmig de la naturalesa, i amb grans rutes senderistes al seu voltant, entre les quals hi ha la ruta de l’aigua, així com l’aqüeducte romà de Peña Cortada.

Així, Escapadarural.com ha fet pública la llista dels 10 pobles finalistes, juntament amb Chelva, en aquesta cinquena edició. Els aspirants són Aia (Guipúscoa), Chelva (València), Cuacos de Yuste (Càceres), Daroca (Saragossa, Aragó), la Baronia de Rialb (Lleida), Olvera (Cadis), Ortigueira (la Corunya), Sepúlveda (Segòvia), Taramundi (Astúries) i Yeste (Albacete).

La plataforma web especialitzada en allotjaments rurals ha seleccionat els deu finalistes sota uns requisits mínims: tindre menys de 10.000 habitants, apostar per un turisme rural de qualitat i no haver competit en edicions anteriors.

Ara s’obri el període de votació popular, en la pàgina web d’Escapadarural.com, per a triar el vencedor, votació que romandrà oberta fins al pròxim 14 de maig. No serà fins al 18 de maig quan es faça públic el nom de la nova capital rural.

Escapadarural.com ha rebut aquest any 247 candidatures, un 20 % més que l’any passat, quan hi hagué 205 municipis que optaren a aquest guardó.