La regidora d’Igualtat i Polítiques LGTBI, Lucía Beamud, ha visitat les instal·lacions a València de l’associació Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar “que fa front a la situació de discriminació que pateixen les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals i que, en els últims mesos, ha patit diversos atacs homòfobs a la seua seu”, ha recordat la regidora. Beamud ha anunciat que presentarà al ple d’abril una declaració institucional per a “mostrar suport a aquesta entitat davant dels atacs rebuts i, per descomptat, per a condemnar els fets de caràcter homòfob”.

“Recentment, la Fiscalia de Delictes d’Odi de València expressava que un dels problemes fonamentals és la infradenúncia dels fets discriminatoris i dels delictes amb motivació d’odi. Això està lligat, moltes vegades, al desconeixement dels drets per part de les víctimes, de la interiorització i l’acceptació d’estereotips, de la desconfiança del resultat de la denúncia, de la por davant de possibles represàlies, de la situació d’exclusió social o la por de no obtindre una resposta ferma davant de la denúncia”, ha recordat la regidora.

Però això, segons ha explicat, “davant d’aquestes situacions, són les entitats socials les que acompanyen les víctimes i les que fan d’altaveu dels fets que, d’una altra manera, quedarien en la foscor. Entitats com Lambda s’encarreguen de fer denúncia pública dels fets”. “Aquesta determinació, aquesta espenta de denúncia pública ha fet que les organitzacions i associacions es posen en el punt de mira de moviments i organitzacions feixistes i són atacades anònimament”, ha lamentat Lucía Beamud. La regidora ha subratllat que l’objectiu és “parar immediatament aquests fets” i ha afegit que “clamem per una societat lliure d’agressions a les defensores i defensors dels drets humans i del dret a la ciutat per a totes les persones”.

“És per això que l’Ajuntament de València hi pren partit i demana tolerància zero davant de les expressions d’odi i fets discriminatoris que s’han produït últimament a les seus de Lambda i Orienta, fets que ens semblen absolutament inacceptables. Sol·licitem la investigació perseverant i sistemàtica dels fets denunciats i l’enjudiciament de les persones responsables. Ens solidaritzem amb les persones i entitats atacades pels seus ideals democràtics, com per exemple el col·lectiu Lambda de València i la Federació Unió Africana d’Espanya. Oferim, també, el nostre suport absolut al moviment “Benicalap lliure de racisme” i el seu desig de convivència pacífica al barri i contra les actituds d’odi i de racisme”, ha destacat Beamud.

OFICINA CONTRA ELS DELICTES D’ODI

L’Ajuntament de València està impulsant la nova Oficina de No Discriminació i Delictes d’Odi (ONDIS), que ja està en procés de licitació, i que és el primer projecte de remodelació d’un edifici amb perspectiva de gènere, l’objectiu del qual serà promoure la igualtat i la llibertat efectives entre les persones.

Així ho ha assegurat la regidora Lucía Beamud, que ha recordat que aquesta oficina que s’instal·larà a l’edifici siti al carrer de Dalt, 49 va en la línia “del deure de les administracions públiques de promoure diferents accions perquè la llibertat i la igualtat puguen ser efectives, així com posar fi a qualsevol obstacle que impedisca l’exercici de plenitud de les dues”.