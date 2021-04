La negociació de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que Ford ha plantejat per a 630 treballadors de la planta d’Almussafes està prop d’arribar a la fi. Aquest dilluns, s’ha celebrat la cinquena reunió de la comissió negociadora en la qual la direcció ha concretat algunes de les propostes que va fer la setmana passada i ha avançat als sindicats que, arribats a aquest punt, es presentarà a la pròxima cita —a finals d’aquesta setmana o inicis de la que ve— amb una “proposta d’acord”.

Sobre el principal cavall de batalla, les prejubilacions, la multinacional les ofereix per als nascuts en 1965 (els qui compleixen 56 anys en 2021), amb la qual cosa es consolida el pas que es va fer en l’última reunió, en la qual totes dues parts van acostar postures. Això suposa un any de millora, però sense arribar als 55, la franja que els sindicats consideren fonamental que s’incloga per a amarrar que no hi haja eixides traumàtiques. Encara que amplia un any aquesta prejubilació, el complement salarial el deixa en el 80 %, un 5 % menys que el que va oferir en l’ERO de 2020 i el que exigeixen els representants dels treballadors.

Així mateix, s’ha compromés al fet que les baixes incentivades es produïsquen amb 45 dies per any treballat i assegurant una anualitat a tots, la qual cosa beneficia les incorporacions més recents. Igualment, han oferit que les persones adherides al pla d’invalideses computen dins de l’ERO, la qual cosa rebaixaria el total d’acomiadaments entre 30 i 60 persones.

Els sindicats han informat que la pròxima cita es produirà a finals d’aquesta setmana o inicis de la que ve i que la direcció considera que la negociació ha arribat al punt de presentar una última proposta d’acord. Aquests representants confien que Ford puga fer un últim esforç i rebaixar aquesta edat de prejubilacions, encara que siga amb un número limitat, per a evitar les eixides forçoses.