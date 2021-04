La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (Conhostur), que aglutina les patronals Federació Empresarial d’Hostaleria de València (Hostaleria València), l’Associació Provincial d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de Castelló (Ashotur) i la Federació Empresarial d’Hostaleria de la Província d’Alacant (Fehpa), assistirà, aquest dimarts, a la reunió de la mesa de treball convocada per la Conselleria de Sanitat per a debatre possibles relaxacions de les restriccions que pesen sobre el sector.

La patronal ha informat que traslladarà la seua intenció d’avançar en el pla de desescalada, atesa la “bona situació epidemiològica, que es manté estable a la Comunitat Valenciana” i el “gran esforç que han fet empreses, negocis i treballadors del sector assumint unes restriccions molt dures”. Així, entre les principals qüestions que se sol·licitaran hi ha l’ampliació de l’aforament interior dels establiments a dos terços de l’aforament, així com l’extensió de l’horari dels establiments d’hostaleria, “assimilant-lo al que estableix la limitació horària del toc de queda”, ha avançat Conhostur.

A més, l’hostaleria sol·licitarà elaborar un “pla d’etapes específic per a les activitats de salons de banquets i esdeveniments, que, en aquest moment, tenen importants restriccions quant al nombre de comensals per esdeveniment (15 i 20 persones, segons siga en interiors o terrasses) que, en la pràctica, fa impossible la seua activitat”. La patronal considera que la planificació per a aquest subsector és “clau” perquè puguen fer una obertura “organitzada” i “planificar els seus esdeveniments per als pròxims mesos en unes condicions òptimes”. Així mateix, sol·licitaran la concreció d’aspectes com la celebració d’actuacions musicals professionals i dels discjòqueis als establiments d’oci o la planificació de l’ús progressiu de les barres, dels bufets lliures o del self-service, amb l’aplicació dels deguts protocols sanitaris.

Finalment, davant de la imminència de la fi de l’estat d’alarma, Conhostur considera “necessari” que es planifique, en col·laboració amb els sectors empresarials, “com s’haurien d’abordar les condicions d’obertura a partir de la fi de l’estat d’alarma”, especialment les activitats d’oci amb els protocols corresponents i les mesures tecnològiques necessàries per a poder reprendre l’activitat, després de més d’un any tancats.