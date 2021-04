La Comunitat Valenciana va tancar, ahir, la setmana amb menys morts pel coronavirus notificats per la Generalitat des de l’inici de la tercera onada. Els diumenges, la Conselleria de Sanitat no ofereix xifres de persones que han perdut la vida per la pandèmia, però, entre dilluns i dissabte, la suma de morts atribuïdes al coronavirus va ser de 35, una menys que la setmana anterior. Per a trobar una xifra setmanal de morts tan baixa, cal remuntar-se al mes d’octubre de 2020. Dissabte passat, la Conselleria va notificar tres morts, la quantitat més baixa en un dia des del mes d’octubre.

La veritat és que, des dels mesos de gener i febrer tan fatídics, en què la pandèmia va registrar les xifres de mortalitat més altes (2.491 morts al gener i 1.302 al febrer) des que es va registrar el primer cas el febrer de 2020, la quantitat de morts relacionades amb la covid-19 a la Comunitat Valenciana ha caigut. Al març, van morir, a la Comunitat, 152 persones i, des de l’inici del mes d’abril fins ara, s’ha notificat la mort de 73 persones més.

El percentatge de morts per cada 100.000 habitants en 14 dies tampoc ha parat de baixar des de principis de febrer. El 3 de març, la incidència de morts era de 10,55 morts per cada 100.000 habitants en 14 dies. El 10 de març, la incidència era ja de 7,39 morts; i, el 17 de març, de 4,71.

Setmana rere setmana, aquesta xifra ha descendit fins a arribar als 1,50 morts per 100.000 habitants en 14 dies, el passat 15 d’abril. D’aquesta manera, la Comunitat Valenciana ha passat de ser la regió amb la incidència de defuncions més alta (ho va ser fins al 14 de març) a ser la tretzena, actualment.

Però mentre la mortalitat del virus no ha deixat de baixar, en les dues últimes setmanes, la Comunitat Valenciana ha experimentat un increment de la incidència acumulada de contagis per cada 100.000 habitants. Baixen les morts alhora que tornen a pujar els contagis.

No és, tanmateix, un increment preocupant, almenys per ara. Els experts apunten, fins i tot, al fet que, si continua el ritme actual, la setmana que ve (quan apareguen els contagis procedents de les vacances de Setmana Santa i Pasqua), es podria considerar que, si n’hi ha, la quarta onada està sent més lleu del que es preveia.

Certament, des de l’última setmana de març (i com ha ocorregut a la resta de l’Estat), la IA de positius ha crescut progressivament. El 24 de març es registraven 28,74 contagis per cada 100.000 habitants en 14 dies. El 31 de març, en van ser 28,81; el 7 d’abril, 34,64 i el 15 d’abril, 36,24.

Tot i que ahir la setmana va acabar amb menys positius que l’anterior —1.119 entre el dilluns 12 i el diumenge 18 d’abril, enfront dels 1.128 de set dies abans—, ambdues xifres són més altes que les de les tres setmanes anteriors.

Ahir, la Conselleria de Sanitat va notificar 151 casos nous de coronavirus confirmats mitjançant proves PCR o tests d’antígens des de l’última actualització, la qual cosa fa situar la xifra total de positius en 388.396 persones.

Per què continua baixant la mortalitat de la covid-19 mentre torna a créixer la incidència dels contagis? Sense dubte, la vacunació —especialment la dels més majors— hi ha influït molt.

Com bé recordava ahir Salvador Peiró, responsable de l’Àrea d’Investigació en Serveis de Salut del Centre Superior d’Investigació en Salut Pública (CSISP) de la Conselleria de Sanitat, les persones de més de 65 anys reporten més del 90 % de les morts que s’han donat a la Comunitat Valenciana des de l’inici de la pandèmia.

El grup d’edat de més 80 anys ha acumulat més del 60 % dels morts per la covid i ha fregat, en molts moments, els dos terços, malgrat representar el 5 % dels casos positius. Aquest últim grup ha sigut el primer a vacunar-se i completar la pauta, i l’efecte ha sigut notable. S’ha pogut observar en les residències, on el coronavirus ha sigut despietat amb els ancians. Però tot va començar a canviar quan a partir del 27 de desembre van començar a administrar-se les primeres vacunes.

De manera que si en la primera quinzena de febrer, quan es va completar l’administració d’almenys la primera dosi, els morts registrats en van ser 347, en el mateix període d’abril, amb quasi tots els residents immunitzats ja, la xifra ha baixat fins a les cinc víctimes, és a dir, un 98,55 per cent menys.

Tanmateix, i tal com indica també Peiró, queden per vacunar milers de persones entre els 65 i els 79 anys, fet que implica que es continuaran registrant defuncions mentre el procés no es complete. A més, i com també subratlla l’expert, cal recordar que els increments i pics de contagis no es reflecteixen en la corba de mortalitat fins a, almenys, un parell de setmanes després. Fins i tot, com apunta Peiró, encara hui podem estar registrant defuncions de persones que es van contagiar en la tercera onada i que fins ara seguien ingressades a l’UCI.

Per això, és probable que l’increment lleuger de contagis registrat en les dues últimes setmanes es traduïsca també en un increment dels morts en els pròxims dies.