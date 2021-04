El Chinatown del barri de Pelai s’ha convertit ja en un tema de debat social i polític per a gran part dels valencians. Mentre els veïns i comerciants de la Roqueta han confirmat a Levante-EMV que iniciaran mobilitzacions i estudiaran “pròximes accions” per a mostrar el seu rebuig a la instal·lació dels arcs, el PP de València ha anunciat una moció que presentarà al Ple per a demanar que es paralitze aquest projecte que, segons els populars, “divideix els veïns i comerciants”.

Els promotors de la recollida de signatures contra els arcs xinesos han reunit ja més de 800 rúbriques contra el projecte. Ahir, una de les comerciants de la zona, Ana Sánchez, va anunciar que veïns i comerciants “constituirem una plataforma veïnal —de manera formal— per a fixar pròximes accions”. Davant de l’absència d’una associació de veïns al barri, comerciants i residents decidiran hui quines mesures de protesta o “actes de mobilització veïnal” duran a terme contra el Chinatown. A més, a la recollida de signatures contra els pòrtics orientals, s’han sumat també tres comissions de l’entorn —la falla Pelai, la falla Bailén-Xàtiva i la falla Plaça d’Espanya—, que tampoc veurien amb bons ulls el projecte guanyador dels pressupostos participatius “Decidim VLC”.

Debat al ple

D’altra banda, el Partit Popular de València va anunciar, ahir, que presentarà una moció perquè el Ple de l’Ajuntament i, per tant, tots els partits polítics, es pronuncien sobre el projecte de convertir el barri de Pelai en un Chinatown. La coportaveu María José Ferrer San Segundo demanarà que es paralitze el projecte d’instal·lar els arcs xinesos en aquesta zona, ja que argumenten que hi ha un gran rebuig social per part dels veïns i comerciants, i que entitats com l’Acadèmia de Sant Carles, Lo Rat Penat, la RACV i la Federació de Veïns de València estan en contra del projecte. “Amb aquesta oposició, és necessari paralitzar el projecte i no imposar una actuació en un barri, perquè la falta de consens amb les persones que hi resideixen és més que evident, a la qual cosa cal sumar l’opinió d’entitats de reconegut prestigi, que també han rebutjat aquesta actuació”, va explicar la regidora.

Per la seua banda, l’alcalde de València, Joan Ribó, va defensar, fa uns dies, la col·locació dels arcs xinesos, en compliment dels pressupostos participatius. Ribó creu que s’hi poden introduir variants, com, de fet, caldrà fer, per a salvar el projecte del “carrer de la Pilota”, però no creu que calga fer “un referèndum sobre el tema”. Per la seua banda, en un comunicat enviat a Levante-EMV, els veïns argumenten que els pressupostos participatius “DecidimVLC” “no poden anar en contra de la voluntat popular, seria contradictori amb la seua pròpia naturalesa”.

“Senyor alcalde, potser no es tracta de fer un referèndum, sinó d’escoltar el clam popular contra els arcs xinesos a la Roqueta. El convidem a apropar-se al barri, la indignació amb el projecte és generalitzada”, argumenten els signants del manifest. D’altra banda, la vicealcaldessa, Sandra Gómez, així com els regidors de Turisme, Emiliano García, i d’Esports, Pilar Bernabé, tots ells del PSOE, són partidaris de seguir avant amb el projecte i de fer-lo compatible amb el “passeig de la fama de la pilota”, que consistirà a convertir Pelai en una zona per a vianants i personalitzar-la amb rajoles amb les mans i estàtues de pilotaris gloriosos.

Finalment, el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, va avançar que han presentat una moció a la Comissió de Participació perquè s’impulsen tots els mecanismes necessaris “per a donar més visibilitat, informació i coneixement sobre els ‘DecidimVLC’”. “Recordem que l’últim baròmetre municipal reflectia el poc coneixement que posseeix la ciutadania, un 23,8 %, sobre aquest projecte”. Per a Cs, aquesta classe d’accions “s’han de fer amb el màxim consens veïnal i el diàleg”, amb el reconeixement que mereix la pilota valenciana, però cal no oblidar que l’arc “seria la benvinguda de molts visitants i turistes que arriben a València, perquè Pelai està molt prop de les dues grans estacions de tren”, va concloure.