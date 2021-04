El Govern Valencià preveu aprofundir, aquesta setmana, en la relaxació de les restriccions de la mobilitat i l’activitat social. Però no es poden esperar canvis espectaculars, adverteixen fonts del Consell, que volen arribar a l’estiu amb una pandèmia sota control després de l’alta incidència en la tercera onada del coronavirus a València, Alacant i Castelló.

Aleshores, quines mesures es pensa suavitzar? Segons les fonts consultades, un dels canvis que hi ha damunt de la taula és l’ampliació d’horaris en l’hostaleria. Filant un poc més prim, la decisió amb més opcions és que les terrasses puguen tancar més tard. L’interior podria quedar-se com està ara. Però tot ha de veure’s en la Comissió Interdepartamental del Consell de dijous que ve, després dels informes dels tècnics de Sanitat i de les consideracions que facen els experts als quals consulta periòdicament el president de la Generalitat, Ximo Puig. Les noves mesures tindrien efectes a partir de la setmana que ve.

Actualment, l’hostaleria té un horari únic de tancament a les 18.00 hores a tota la Comunitat Valenciana. La proposta que se sospesa, i que hauran de valorar els representants dels tres partits que formen l’executiu, és que s’endarrerisca el tancament de les terrasses, ara que hi ha més hores de llum.

No es descarta que la decisió puga afectar també els interiors dels locals, encara que aquest assumpte ja va generar alguna discrepància en els socis en reunions recents de la Interdepartamental. Compromís no es va oposar, l’11 de març, a l’ampliació d’aforament de terrasses (fins al 100 %), però sí que va posar més resistència al fet que la desescalada arribara a l’interior dels locals. Fins i tot va suggerir que només obriren aquells que no tinguen terrassa.

De moment, l’avanç en la relaxació de mesures contra el coronavirus es veu impulsat pel sosteniment de les bones dades d’incidència: encara que ha augmentat lleugerament, la Comunitat Valenciana es manté com la que menys risc té a Espanya, amb xifres molt més baixes que la mitjana.

Fi de les restriccions al maig

Segons les fonts consultades, el pla de no haver de recórrer a les grans restriccions (toc de queda i tancament perimetral), una vegada que caiga la declaració de l’estat d’alarma (9 de maig), es manté. Això implica, d’altra banda, arribar a aquell moment amb una desescalada més avançada perquè el canvi no siga tan pronunciat.

En aquest sentit, Puig va advocar ahir per “rebaixar d’alguna manera” el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana, encara que va recordar que l’autonomia pot adoptar mesures pel seu compte, ja que les que va prendre en 2020, sense estat d’alarma, van ser avalades pel TSJ valencià. “No és una situació exactament nova i no ens trobarem en un buit després del 9 de maig”, va insistir ahir.

Fins aleshores, al cap del Consell el que més li “preocupa”, segons va dir ahir en uns actes públics, és consolidar la situació després d’un mes mantenint la incidència acumulada més baixa d’Espanya, encara que va recordar que no som una “illa” i que la situació és complicada en altres països.