El cap de la Policia Local d’Algemesí va prestar declaració, ahir, davant de la Policia Nacional a Alzira, després de ser denunciat per presumpte maltractament per la seua dona, que l’acusa d’haver-la insultada en el transcurs d’una discussió que mantingueren la nit anterior al domicili que comparteixen tots dos a Algemesí.

La dona, regidora del PP en l’oposició, va acudir a les onze de la nit a les oficines que té la Policia Nacional en aquest municipi, dependents de la comissaria d’Alzira, i va formular una denúncia contra el seu marit en la qual afirma que l’agent l’havia insultada i vexada.

Fonts municipals han aclarit que estan al corrent dels fets i que estan a l’espera que se celebre el judici ràpid, previst per a hui o demà, i que tindrà lloc a la seu del Jutjat de Violència contra la Dona d’Alzira, per haver ocorregut l’incident en el marc d’una relació de parella.

Possible retirada de l’arma

Les mateixes fonts han informat que està previst que l’alcaldessa d’Algemesí es reunisca amb el regidor de Seguretat —responsable, per tant, del cap de la Policia Local— i amb la regidora d’Igualtat per a abordar el cas i decidir què fer sobre aquest tema.

En principi, està previst que, de manera preventiva, l’alcaldessa decrete la retirada preventiva de l’arma a l’agent —si no ho fa amb anterioritat la Policia Nacional— i que s’òbriga un expedient informatiu, que quedarà paralitzat fins que el jutjat s’hi pronuncie.

El responsable de la Policia Local d’Algemesí va acudir ahir de vesprada, en companyia del seu advocat, a prestar declaració a la comissaria d’Alzira com a denunciat, però no ha sigut detingut en cap moment. Fonts de l’entorn de l’alt cap policial han insistit que no es tracta d’un cas de violència de gènere, sinó d’una discussió en la qual la persona insultada va ser ell i no al contrari. Pel que sembla, el fill de tots dos, d’11 anys, hauria presenciat els fets.

Després de prendre declaració a l’investigat, la Policia Nacional fixarà la cita per al judici ràpid i traslladarà l’atestat a la jutgessa de Violència contra la Dona, que decidirà si pren alguna decisió cautelar o processal contra el cap de Policia o si, per contra, arxiva la causa judicial.