La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, confia a salvar la temporada turística d’aquest estiu, però, per a aconseguir-ho, insta a articular, com més prompte millor, una estratègia comuna de mobilitat a escala europea. La dirigent ha participat hui en una trobada organitzada per Prensa Ibérica, juntament amb Levante-EMV, Diario de Mallorca i Diario de Ibiza, on ha coincidit amb el president Ximo Puig (també present) en la necessitat de dur a terme una desescalada prudent per a garantir que puga arribar-se a l’estiu amb una incidència acceptable del virus.

En l’acte ha participat el president de Prensa Ibérica, Javier Moll, i el subdirector de Levante-EMV, Alfons García, que ha sigut l’encarregat de conduir l’entrevista a la presidenta balear. Armengol ha posat les seues esperances en el fet que es complisca l’objectiu de tindre, al juny, entre un 30 i un 40 % de la població vacunada. “Sí que podem tindre una campanya turística, perquè quan es vacunen els més vulnerables tindrem una escena molt diferent i el sistema sanitari es calmarà”, ha assegurat la dirigent, que ha insistit en la importància d’aconseguir que tiren avant, com més prompte millor, el certificat europeu de mobilitat i els corredors turístics segurs. “No serà com la temporada de 2019, però anirem eixint d’aquest túnel”, ha incidit.

Armengol i Puig han compartit igualment la necessitat d’afermar llaços en comú entre les comunitats de l’eix mediterrani davant dels molts problemes que aquestes comparteixen, com el de la necessària reforma del finançament, que la balear espera que s’escometa enguany, com ha promés el Govern. També per a fer front al centralisme. “Espanya no és Madrid i, moltes vegades, això s’oblida. A vegades, es prenen decisions amb Madrid com a única referència”, ha lamentat Armengol, que ha trobat a faltar un “millor enteniment” perquè es tinguen en compte les peculiaritats de cada territori. “Tots som Espanya, tots hauríem de tindre la mateixa capacitat i influència en la presa de decisions i el mateix repartiment de tots. Hauríem de bascular des de la perifèria per a fer possible aquest millor enteniment”, ha aprofundit. “Quan es prenen decisions des del centre pensant en el centre, ens estem equivocant d’estratègia. No és normal que no hi haja una concepció radial a Espanya. Encara no s’entén la realitat de la perifèria”, ha afirmat la presidenta.