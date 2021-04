La Mancomunitat de Municipis de la Safor està impulsant un pla amb l’objectiu de reduir els molts problemes que causen els ramats de senglars que, cada vegada amb més freqüència, envaeixen zones rurals i urbanes i causen danys o accidents de trànsit en les carreteres, alguns d’aquests de gravetat.

Però, aplicant la màxima d’evitar el sofriment dels animals o la caça indiscriminada d’aquests, la idea és instal·lar gàbies en punts de trànsit dels ramats, capturar-los i portar-los posteriorment a espais del seu hàbitat natural, lluny dels nuclis urbans i d’explotacions agrícoles. Entre aquests llocs hi ha també les explotacions cinegètiques, on podrien ser caçats en batudes controlades. Només en el cas que l’animal capturat estiga malalt, seria sacrificat per a evitar infeccions.

El president de la Mancomunitat, Voro Femenía, va remetre una carta als alcaldes per a explicar el projecte i, fins al moment, han respost, sempre afirmativament, Miramar, l’Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Palmera i Potries. A l’espera que uns altres ajuntaments envien la seua resposta, Femenía explica a aquest periòdic que es tracta d’una inversió que rondaria els 110.000 euros anuals i que hi ha empreses interessades a fer-se càrrec de l’operatiu. El pressupost l’aportarien els ajuntaments que, finalment, se sumen al programa.

“Aquesta és una solució que els nostres agricultors demanen urgentment, perquè en són molts els problemes derivats de la presència massiva d’aquests animals en els horts”, assenyala el president de l’ens comarcal, que calcula que, a l’any, podrien atrapar-se més de dos-cents animals, que ara redueixen les collites, destrossen infraestructures agrícoles i envaeixen carreteres, especialment durant la nit.

El programa de control dels senglars es desenvoluparà en diferents fases. En primer lloc, un estudi per a determinar la millor ubicació de les grans gàbies, lògicament amb la intenció de capturar aquells animals en trànsit de la muntanya a zones urbanes o rurals. La Mancomunitat va insistir, ahir, que aquests paranys estan dissenyats “en compliment de la normativa de benestar animal” i perquè no es lesionen quan entren en aquesta.

En segon lloc, es faria una anàlisi veterinària dels animals capturats per a determinar si pateixen malalties infeccioses, com la pesta porcina, la tuberculosi o la malaltia d’Aujeszky. Els que donen positiu passaran directament a ser sacrificats, mentre que la resta s’enviaran a zones muntanyenques allunyades o a vedats en els quals podrien ser caçats.

La idea és començar aquest programa en el moment en què s’hi sume el nombre suficient d’ajuntaments per a cobrir el pressupost.

Captures escasses en la caça

Fins al moment, el procediment que s’ha aplicat a la Safor per a reduir la presència massiva de senglars han sigut les batudes controlades que, periòdicament, es duen a terme en municipis amb una extensió elevada de sòl forestal. Però no és menys cert que, d’acord amb les explicacions dels caçadors mateixos, els resultats no són prou satisfactoris. En moltes d’aquestes batudes, s’aconsegueixen menys de deu peces, i a vegades ni això.

Molts dels senglars que deambulen per zones pròximes als nuclis urbans s’amaguen durant el dia en els canyars dels rius i barrancs, la majoria dels quals manquen de manteniment i d’un pla de neteja.