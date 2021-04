El Ministeri de Cultura i Esport ha presentat la candidatura del toc manual de campanes perquè s’inscriga en la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la Unesco.

Aquesta iniciativa està impulsada, des de la societat civil, per les associacions Hispania Nostra, Campaners d’Albaida, el Museu Internacional del Toc Manual de Campanes (MitMac) i secundada per les associacions de campaners. La proposta va nàixer el 21 d’abril de 2018, quan aquestes entitats van organitzar un gran toc de campanes, tant a Espanya com a Europa, en el qual van participar més de mil campanars que han conservat o recuperat el toc manual de campanes.

Les tres entitats han agraït al Ministeri de Cultura i Esport l’interés i el compromís que ha demostrat en la salvaguarda del toc manual de campanes, la protecció i el reconeixement d’aquesta tradició amb la manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial a escala nacional l’any 2019, així com el reconeixement internacional amb la presentació de la candidatura a la Unesco.

Espanya ha presentat aquesta candidatura, però es pretén ampliar-la a altres països interessats en aquest patrimoni immaterial. El toc manual de campanes és el paisatge sonor dels nostres pobles i ciutats, les campanes tocades per campaners i campaneres parlen de tot i per a tots, és un llenguatge de comprensió universal que uneix països i continents.

Les iniciatives no només es queden en la protecció, el toc manual de campanes ha patit, en les últimes dècades, una pèrdua important a Espanya i en molts altres països, a causa de l’electrificació dels campanars, amb la qual cosa ha desaparegut la diversitat i la riquesa de tocs. Es pretén elaborar un pla que implique totes les administracions, institucions i associacions per a salvaguardar i impulsar aquest patrimoni immaterial.

El mes de febrer passat, l’Ajuntament d’Albaida va aprovar, de manera unànime, una moció perquè el Consell declare la localitat com a capital valenciana del toc manual de campanes. Ara, el reconeixement d’aquesta tradició guanya un altre escaló.