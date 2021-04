L’Agrupació Municipal Socialista d’Oliva va celebrar, ahir, la concessió del Premi Cervantes al poeta Francisco Brines situant una placa commemorativa i plantant una olivera que, segons va expressar el PSOE local, “simbolitzen l’arrelament i el vincle del poeta amb la seua terra i els fruits que ha donat a aquesta”.

Des que el passat 16 de novembre es va anunciar el màxim guardó de les lletres hispanes per a Brines, han sigut moltes les activitats i els actes en honor del poeta, que també és fill predilecte d’Oliva. Particulars, amics i institucions, entre les quals hi ha l’Ajuntament o la Generalitat Valenciana, han mostrat la seua satisfacció i han destacat l’obra de l’homenatjat.

Ahir, l’Agrupació Municipal Socialista d’Oliva, amb la seua secretària general, Ana Morell, al capdavant, va col·locar una placa commemorativa amb la qual agraeixen la gran aportació literària de l’autor de Palabras en la oscuridad.

Segons assenyala el partit, el gest suposa “un sincer homenatge de part dels socialistes de la ciutat d’Oliva i de totes les persones que hem llegit i hem aprés a sentir la literatura amb les lletres de Francisco Brines”, va assenyalar Ana Morell després de l’homenatge a l’escriptor. L’acte va tindre lloc a la seua casa de l’Elca, on ha viscut gran part de la seua vida i on des de fa anys està retirat per la seua delicada salut. Aquest fet ha suggerit, fins i tot, que el lliurament del Premi Cervantes podria celebrar-se, de mans del rei Felip VI, en el mateix habitatge del poeta, si bé és una cosa que encara no s’ha confirmat.

Amb aquest acte, l’agrupació socialista olivera “ha volgut immortalitzar la figura d’una de les personalitats literàries més prolífiques del nostre segle i candidat etern al Premi Cervantes des de fa anys i que, per obres com Las brasas o El otoño de las rosas, ha merescut aquest premi que finalment ha obtingut en 2020.