La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha defensat aquest matí a les Corts la gestió del seu departament en el cas de la menor tutelada que va acabar amb una condemna al seu exmarit per abusos sexuals.

Oltra ha comparegut aquest matí, a iniciativa pròpia, després d’anunciar-la el mateix dia en què es va conéixer la sentència, i també a petició dels tres partits de l’oposició, PP, Ciutadans i Vox. Només els consellers de Compromís, Vicent Marzà, Mireia Mollà i Rafa Climent, han seguit la compareixença d’Oltra, encara que després s’hi han incorporat consellers socialistes i d’Unides Podem.

Oltra ha començat la seua intervenció amb la lectura dels fets provats dels abusos del seu exmarit a la menor. Però ha assegurat que no es jutja en cap cas l’actuació de la Generalitat, que ha defensat, i que no hi ha cap funcionari de l’Administració immers en la causa. En el seu relat, ha remarcat que sempre ha donat la cara quan li ho han requerit i que ara el sistema de protecció de menors sí que funciona, al contrari del que ocorria en els temps del PP.

“A ningú en aquesta cambra, ni fora d’aquesta, li provoquen més repugnància els fets provats que a mi, perquè, a més, són, per a Maite (la menor tutelada), el colofó d’una vida en la qual tot va fallar des del principi”, ha lamentat la vicepresidenta.

Oltra ha defensat que la seua conselleria va actuar quan va tindre coneixement dels fets, cosa que va conéixer a títol personal i no com a responsable de la Conselleria, per una citació judicial que va arribar al seu domicili. Després, ha elaborat un detall cronològic d’aquests fets.

Ha assegurat que, després de llegir la sentència, ella mateixa s’ha fet moltes preguntes. En aquest punt, remarca que en cap cas es va donar tracte de favor al seu exmarit des de la Conselleria i ha recordat que la seua exparella treballava al centre, a càrrec d’una entitat religiosa, des de cinc anys abans a la seua arribada a la vicepresidència.

Ha lamentat que s’hagen sembrat dubtes sobre possibles interferències seues o del seu departament per a tractar de beneficiar el seu exmarit o que s’haja maniobrat des de la Conselleria per a ocultar els cognoms de l’abusador per a no perjudicar-lo, com insinua la sentència, cosa que ha negat de nou.

També ha dit que no es poden permetre insinuacions sobre funcionaris que han fet el seu treball i ha remarcat que errors en el funcionament de l’Administració no poden entendre’s com a intents d’amagar proves. “La sentència fa valoracions, insinuacions i sospites que no són fets provats”, ha lamentat.

Els tres partits de l’oposició, PP, Ciutadans i Vox, han reclamat la dimissió d’Oltra. L’han acusada de prepotència i victimisme, perquè només ha buscat desacreditar la sentència, i han denunciat múltiples deficiències en el procés. El PP assegura que Oltra ha sigut jutge, part i còmplice en el procés i l’ha acusada de voler donar carpetada a l’escàndol més greu de la seua gestió amb un “victimisme insuportable i indigne”, segons ha dit la popular Elena Bastidas.

La vicepresidenta, en la rèplica, ha respost que l’oposició ha abocat moltes falsedats durant les seues intervencions, malgrat que Ciutadans i el PP han tingut accés a tota la documentació, cosa que no ha fet Vox. “Fan teatre amb menyspreu absolut a la veritat, tot no val, jo he sigut oposició i no he fet aquestes coses”, ha respost Oltra, afirmació que ha provocat riures en les bancades de l’oposició.

El PSPV demana perdó a la menor agredida

El diputat de Compromís Carles Esteve ha assegurat que la sentència és extralimitada perquè fa valoracions polítiques i ha remarcat que és vergonyós que l’oposició busque benefici polític en una cosa que és un fracàs de la societat. Rosa Peris, del PSPV, ha lloat la valentia i responsabilitat d’Oltra, ha demanat perdó a la xiqueta que va patir abusos perquè ha fallat el sistema, que ha dit que no està preparat per a protegir els menors. També Unides Podem ha fet un discurs de suport a la vicepresidenta.