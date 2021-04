El Port cofinançarà la línia nova de tramvia (L10) que connectarà el barri de Natzaret amb el Cabanyal, la Marina i la terminal nova de creuers. Així ho va explicar ahir l’alcalde, Joan Ribó, després de la reunió del Comité Assessor de la Comissió Delegada Port-Ciutat, a la qual també va assistir el president de l’Autoritat Portuària, Aurelio Martínez, i en la qual l’APV es va mostrar “favorable a contribuir a finançar” aquesta infraestructura. Una cosa que “ajudarà a connectar una línia que, si no, acabaria morint a Natzaret i que, així, connectarà amb la línia del Cabanyal i millorarà la mobilitat de tota la zona”, va dir Ribó.

La prolongació de l’L10 fins a la terminal nova de creuers, que se situarà a les antigues drassanes d’Unión Naval, ha sigut una de les reivindicacions de l’Ajuntament per a donar el seu suport a la nova terminal.

En la reunió del Comité Assessor també van participar telemàticament el conseller de Política Territorial, Arcadi España, que va explicar detalls de les noves línies del tramvia que arribaran a la façana marítima (L10 i L11), i la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, que va exposar la proposta d’integració dels diferents projectes de reurbanització pendents a la façana marítima per a dur-hi a terme una actuació coherent. L’objectiu és integrar la reurbanització de l’avinguda del Port, on es reduirà al 30 % l’espai per al cotxe, amb la remodelació de J. J. Dómine i de l’entorn del magatzem 2 de la Marina, impulsada aquesta última pel Consorci València 2007. Una proposta de mobilitat integral i millora urbanística que també inclou la recuperació de l’antiga escala reial, les restes de la qual van eixir a la llum en bon estat de conservació recentment

A més dels plans de millora de la mobilitat i les connexions del front marítim, en la reunió del Comité Assessor es van aprovar les bases de la convocatòria, per part de l’Ajuntament de València, del concurs d’idees per a l’ordenació del futur parc de Desembocadura, que inclourà el tram final del Túria i els desenvolupaments urbanístics pendents a Moreres i el Grau.

El PAI del Grau fa diversos anys que està embossat per les càrregues urbanístiques associades al circuit i a les vies del tren. L’últim disseny del PAI, que proposava una solució de pas elevat verd sobre les vies, va ser objecte de desacord entre els socis de l’anterior Govern de la Nau. Ara, el PAI serà objecte de revisió en el nou concurs internacional d’idees que estarà dotat de cinc premis de 10.000 euros i que es convocarà a l’octubre. L’àmbit del concurs internacional, que es resoldria en 2022, preveu així l’articulació de diversos trams pendents d’enjardinament, de renaturalització i d’urbanització de la desembocadura urbana del riu Túria.

Un concurs d’idees que haurà d’analitzar les opcions de canalització o millora ambiental del tram final del riu, que mor en una rotonda del port. L’APV va deixar ahir clar el seu rebuig a recuperar la desembocadura natural de l’antic llit, com han plantejat els veïns de Natzaret, però sí que es compromet a aportar nou milions d’euros al desenvolupament del parc de Desembocadura, que ocuparà terrenys portuaris cedits a la ciutat en la frontera amb aquest castigat barri del front marítim.

El Port també va posar ahir sobre la taula la seua proposta de cessió i ús per a l’antiga estació del Grau. Aquesta estació és una de les fites del patrimoni ferroviari del front marítim. És propietat d’Adif i fa dècades que està tancada i sense ús i en un procés continu de degradació. L’edifici, que està catalogat, està inclòs en el PAI del Grau. La intenció del Port és recuperar-lo i reconvertir-lo en un centre d’atenció dels marins i tripulacions dels vaixells. Una espècie de Casa de la Mar a la qual l’Ajuntament, que no havia concretat cap ús per a aquesta estació, no ha posat objeccions.

En la reunió del Comité Assessor del Port van eixir a la llum les diferències entre el Port i l’Ajuntament sobre l’ampliació nord. Unes diferències que, tal com van apuntar el president de l’APV, Aurelio Martínez, i l’alcalde Ribó, no comprometran els projectes en marxa ni la voluntat de “continuar treballant a millorar la integració port-ciutat”. Ribó va valorar així el compromís del Port amb la ciutat malgrat el “moment crític” que travessen les relacions entre totes dues parts.